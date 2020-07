La Boschi sul Covid: «Esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi»

Maria Elena Boschi è stata recentemente al centro di una serie di critiche per la fotografia in barca a Ischia postata e poi cancellata. La parlamentare del Pd ha sottolineato di essere «oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni» scegliendo volutamente, insieme a Italia Viva, di non ripagare con la stessa moneta chi attacca: «Siamo diversi e rivendichiamo questa diversità». Interpellata sul coronavirus, poi, ha sottolineato che è inutile continuare a battere sul chiodo migranti che lo portano sui barconi poiché siamo noi italiani ad averlo portato in Africa con gli aerei.

Per Boschi Minniti come Salvini

L’ex ministro dell’Interno ha da poco affermato che negare il fatto che i migranti sui barconi portino il Covid è fare un favore a Salvini: «No. Tecnicamente il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi», ha affermato la Boschi, aggiungendo che «la narrazione di Minniti spesso segue il canovaccio di quella di Salvini: è accaduto anche nel 2017-2018. Quello che è certo, però, è che i migranti debbono rispettare le regole sanitarie, quarantena compresa, al pari dei cittadini italiani».

Stato di emergenza: «Basta task force e aumento poltrone, pensiamo al lavoro»

Per Maria Elena Boschi è arrivato il momento di intervenire sul lavoro – la vera emergenza in Italia ora che il coronavirus è sotto controllo – e sui 500 mila posti perduti da inizio pandemia. «Non c’è bisogno né di commissioni né di task force. Più che aumentare le poltrone penserei a come aumentare i posti di lavoro», ha sottolineato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sul Recovery Plan: «Il Parlamento può e deve essere coinvolto con una discussione su come spendere questi soldi. Noi chiediamo di mettere subito risorse su turismo, moda, ristorazione, artigianato. Vorrei vedere meno post su Facebook e più decreti attuativi».

