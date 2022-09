Bonus trasporti Atac, perché non si riesce ad attivare l’annuale online?

Tempo di sfruttare – per chi lo ha fatto erogare per il mese di settembre – il Bonus trasporti. La cifra erogata una tantum a tutti i cittadini che ne fanno richiesta permette di acquistare abbonamenti mensili o annuali per mezzi pubblici di ogni tipo in ogni città. All’atto dell’erogazione viene richiesto per quale compagnia di trasporto pubblico deve essere erogato e, per quanto riguarda il bonus trasporti Atac, ci sono una serie di problematiche che sono state manifestate nel corso del mese e che – con file lunghissime agli sportelli delle fermate metro in cui è possibile ricevere assistenza e che sono state segnalate anche su Twitter – non si capisce bene come vadano risolti.

Russi in fuga dalla mobilitazione cercano un posto in aereo? Fila alla ASL per l'ultima risonanza magnetica disponibile prima della chiusura delle prenotazioni? Niente di tutto ciò. È l'unica stazione Metro di Roma dove si può rinnovare l'abbonamento ATAC.

Bonus trasporti Atac: come risolvere il problema del rinnovo mensile

Quello che accade oggi in particolar modo – ma anche negli scorsi giorni – è che per sfruttare il bonus trasporti ci si debba recare sul sito Atac e sfruttarlo andando a fare un abbonamento mensile o annuale legato a una tessera fisica personale. Ecco qui un primo paradosso, considerato che l’attivazione esclusivamente digitale – quindi impossibile da fare presso gli sportelli – è legata a una tessera fisica (il che complica la procedura).

Sono molte le persone che – per una ragione o per un’altra – stanno riscontrando problemi. C’è chi, volendo accedere alla possibilità di abbonamento annuale trova – tra le opzioni disponibili – solo la possibilità di rinnovo del mensile (problema riscontrato dall’autrice del pezzo).

Salve @InfoAtac, volendo ricaricare la metrobus card con abbonamento annuale riesco a vedere solo l’opzione del mensile. Come devo fare? — Ilaria (@ilariaroncone) September 30, 2022

L’Atac, molto attiva su Twitter, avrebbe dato una soluzione a questo problema: tutti coloro che hanno attivo un abbonamento mensile devono necessariamente attendere la naturale scadenza – quindi arrivare al 1° ottobre – per poter vedere comparire l’opzione annuale. ???????????????????

Se hai un mensile in corso, per poter effettuare un cambio di tariffa, devi attendere la scadenza dell’abbonamento in corso di validità — infoatac +😷= (@InfoAtac) September 29, 2022

@InfoAtac buongiorno, dal portale my atac sto provando a ricaricare con il bonus il mio abbonamento annuale con scadenza 30.09. Quando attivo la procedura, non riesco a continuare perché mi dice che é ancora in corso di validità , come devo procedere? — Oceano92 (@antoj1992) September 30, 2022

Come fare abbonamento annuale Atac con bonus trasporti quindi?

La situazione dovrebbe essere la medesima anche per le persone che, avendo attivo un abbonamento annuale in questo momento, non riescono a rinnovarlo. Tutto sarebbe legato al fatto che si tratta di abbonamenti – che siano mensili o annuali – attualmente ancora in corso di validità. Oltre a questo

Come avere l’annuale Atac sfruttando il bonus trasporti in scadenza oggi? Non è possibile. Occorre passare per il portale che ha permesso l’erogazione del bonus, annullare quello generato per il mese di settembre e – secondo le istruzioni che la compagnia di trasporti ha dato su Twitter – richiedere nuovamente l’erogazione a partire dal 1° ottobre. A quel punto sarà possibile, scaduto l’abbonamento del mese di settembre, fare l’annuale sfruttando il bonus trasporti.

Le dichiarazioni dell’ufficio stampa di Atac

Chi scrive questo pezzo è stato, in primis, contattato in qualità di utente dal servizio clienti che ha aggiunto alla spiegazione già fornita via Twitter un dettaglio ulteriore: «Abbiamo dovuto trovare un modo di far funzionare insieme le regole del ministero e le regole del rinnovo online. Il passaggio da mensile a mensile e da annuale a annuale si può fare entro la fine del mese, cambiando invece tipologia di abbonamento – per esempio da mensile ad annuale – occorre aspettare la scadenza».

Abbiamo sentito anche l’ufficio stampa Atac che ci ha tenuto a sottolineare come gli sportelli siano sotto sforzo: «Solo nel mese di settembre sono stati sottoscritti 50 mila abbonamenti personali, numeri che – insieme alla naturale maggiore richiesta nel mese di settembre – hanno portato alle file che si vedono in rete, quelle che si fanno presso i servizi pubblici quando la richiesta del servizio aumenta ma il personale è il medesimo».

Arriva, quindi, la conferma ufficiale che a partire da domani – 1° ottobre – coloro che vogliono attivare un abbonamento annuale potranno farlo alla scadenza del mensile che, al 30 settembre, risulta essere ancora in corso. Per sfruttare il bonus trasporti è sufficiente rinunciare a quello di settembre entro la mezzanotte di oggi per poi richiedere, domani, quello di ottobre.