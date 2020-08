Come la politica sta cercando di spostare l’attenzione dai parlamentari col bonus alle legge del bonus

La moralità passa in cavalleria. Dopo quanto fatto trapelare nelle giornata di domenica dall’Inps, con i cinque deputati pizzicati ad aver richiesto e ottenuto il bonus Covid da 600 euro (nonostante il proprio lauto stipendio mensile da 12439 euro netti), l’attenzione della politica (o di una parte di essa) si è magicamente spostata sulla norma che non ha messo paletti di reddito o limitazioni per usufruire di quella cifra messa a disposizione dello Stato italiano per supportare i cittadini e lavoratori in difficoltà durante la prima fase dell’emergenza sanitari. Insomma, la questione morale sembra essere già state messa sotto il tappeto, come polvere che si vuole nascondere.

Il primo a spostare l’attenzione è stato Matteo Salvini che, con un tweet, ha sì criticato quei deputati (tre sono della Lega, uno di Italia Viva e un altro del Movimento 5 Stelle), ma ha attaccato anche il governo per quella norma e l’Inps per aver accettato quelle richieste.

Che un parlamentare chieda i 600€ destinati a P.Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l’Inps (migliaia di lavoratori aspettano ancora la Cig) li abbia dati è una vergogna. In qualunque Paese, tutti costoro si dimetterebbero. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2020

Bonus Covid e il magico mondo della politica

Insomma, secondo il leader del Carroccio – ma si tratta di un espediente molto in voga anche tra altri politici e tra l’opinione pubblica – i cinque deputati hanno responsabilità pari a quelle del governo e dell’Inps. Analizzando a fondo questo tipo di pensiero, dunque, appare evidente che queste personalità che stanno cercando di spostare l’attenzione dalla questione morale a quella tecnica, occorre uno Stato babysitter, che non spinga i cittadini (in questo caso, non per fare populismo, i privilegiati) a chiedere soldi che – per via del loro status – potevano non essere richiesti.

L’altra faccia della medaglia

I nomi non sono ancora usciti, ma sappiamo che si tratta di 3 deputati della Lega, uno di Italia Viva e un altro del Movimento 5 Stelle. Nelle chat interne dei vari partiti è iniziata la caccia al furbetto del bonus Covid, ma per ora questa ricerca non sembra aver prodotto risultati. Il tutto in una cornice che, nelle ultime ore, ha cambiato i propri contorni: ora si sposta l’attenzione sulla legge, sull’Inps e, in alcuni casi, sui commercialisti.

La differenza tra parlamentari e amministratori locali

Un altro aspetto che entra a gamba tesa sulla questione bonus Covid è quella degli amministratori locali. Secondo le informazioni trapelate dall’Inps, ci sarebbero anche 2000 tra sindaci, consiglieri regionali e comunali tra l’elenco di chi ha richiesto e ottenuto quei 600 euro. E questi 2000 politici vengono messi nello stesso calderone dei deputati pizzicati. Ma non si può fare di tutta l’erba un fascio. Spesso e volentieri, chi lavora a livello locale (perché non tutte le città sono Roma e Milano, ma ci sono anche piccole realtà e cittadine), ha stipendi di base molto (ma molto) inferiori rispetto ai 12439 euro netti percepiti da un parlamentare della Repubblica. E queste persone (di cui non si conosce l’identità), spesso sono costrette a mettere da parte la propria attività lavorativa principale per amministrare un piccolo Comune. Paragonarli a chi poggi le proprie terga sui comodi scranni di Montecitorio è un gioco al massacro per sviare l’attenzione.

