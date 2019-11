Bonaccini prende in giro Salvini: «Anche questo weekend il servizio sanitario sarà attivo»

A forza di fare la corsa al «sono più bravo, sono più bello», ieri sera dal palco del PalaDozza di Bologna – e poi ribadito su Twitter – il duo Salvini-Borgonzoni è riuscito a regalare una perla rara: dire che con loro al governo della Regione Emilia Romagna, gli ospedali rimarranno aperti sette giorni su sette, per 24 ore al giorno. Il tutto sottolineando questo loro prodigio in Veneto. Il presidente uscente della Regione, Stefano Bonaccini, ha voluto replicare con ironia a questa gaffe leghista.

La comunicazione di servizio postata sulla sua pagina Facebook recita: «Informo la cittadinanza che in Emilia Romagna anche questo fine settimana il servizio sanitario sarà attivo, efficace ed efficiente come sempre – ha scritto Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook -. Salvini, non essendo di questa Regione, può certamente non saperlo (dovrebbe però immaginarlo, avendo proprio il suo Governo indicato la nostra Sanità come modello per le altre regioni)».

Bonaccini irride Salvini sugli ospedali H24

L’ironia per rispondere a quelle parole che, senza motivo, sono state ribadite anche sui profili social del segretario della Lega che ha voluto comunicare ai suoi fan questa novità innovativa degli ospedali che saranno aperti sette giorni su sette e 24 ore al giorno.

#BorgonzoniPresidente: Tra i primi provvedimenti ci sarà l’attenzione ai più deboli, gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto.#Paladozza @BorgonzoniPres — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 14, 2019

Non conoscere il territorio, o fare finta

« È più preoccupante che a non sapere queste cose sia la mia sfidante: chi si candida a presidente qualcosa dovrebbero prima impararlo prosegue il post Facebook di Stefano Bonaccini -. L’Emilia-Romagna è una grande Regione, non merita improvvisazione». Ma dal palco del PalaDozza, giovedì sera, ce ne è stata tanta.

(foto di copertina: ANSA / MATTEO BAZZI + ANSA/GIUSEPPE LAMI)