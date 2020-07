Gli insulti omofobi di Bolsonaro per apostrofare chi utilizza le mascherine

L’accusa a Bolsonaro arriva da un importante quotidiano in lingua portoghese pubblicato a San Paolo del Brasile – Folha de São Paulo – ed è stato riportato anche dal The Guardian. All’indomani della conferma della positività di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, al coronavirus arriva anche l’accusa per il leader di estrema destra. Il presidente brasiliano avrebbe utilizzato epiteti omofobi per fare riferimento a quelli che – tra i membri del suo staff – sceglievano di utilizzare le mascherine. Il quotidiano si San Paolo riporta anche le parole esatte utilizzate dal leader brasiliano: «coisa de viado» in portoghese, letteralmente tradotto in «cosa da frocio».

Il presunto linguaggio omofobo di Bolsoanro sulle mascherine

Il giornale che ha denunciato la questione è tra i quotidiani maggiori della città brasiliana. La questione risulta verosimile se si pensa al percorso del politico, da sempre schierato contro la comunità LGBTQ+. Si pensi solo al recente insulto – secondo lui – a un giornalista, che Bolsonaro ha accusato di «avere la faccia da gay» o alla volta in cui ha affermato che il Brasile «non deve diventare un paradiso per il turismo gay. Il The Guardian ha tradotto l’espressione portoghese in «for fairies», che vorrebbe dire per fate.

L’omofobia di Bolsonaro

Non si limita certo a questi episodio la famosa omofobia di Bolsonaro, che ha dichiarato nel corso di un’intervista: «Ho l’immunità (parlamentare) per dire: si, sono omofobo – e molto fiero di esserlo». Nel 2013 durante un’intervista con Stephen Fry Bolsonaro ha affermato che «gli omosessuali fondamentalisti» avrebbero fatto il lavaggio del cervello ai bambini eterosessuali con lo scopo di «farsi soddisfare sessualmente in futuro». Non sono mancati i tweet di protesta per le parole del presidente, primo fra tutti quello di Thiago Amparo – giornalista e professore di legge – che ha affermato di viado con estremo orgoglio.

Presidente @jairbolsonaro, sou viado com orgulho 🌈 E um dia o Sr. responderá por LGBTfobia. pic.twitter.com/ORvVfTkt7n — Thiago Amparo (em 🏡) (@thiamparo) July 8, 2020



(Foto copertina dal profilo Facebook di Bolsonaro)