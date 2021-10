I conti in rosso del blog di Grillo frutto dei mancati investimenti pubblicitari

Il blog di Grillo ha presentato un bilancio in rosso e, qualora i conti non tornino a quadrare, la "BeppeGrillo Srl" è a rischio liquidazione

Il canale ufficiale di Beppe Grillo, il suo blog, è a rischio liquidazione. I conti sono andati in rosso, come è stato registrato nell’ultimo bilancio del 2020, che si è chiuso con un passivo di 12.457 euro rispetto al bilancio positivo positivo dell’anno precedente, pari a 65.753 euro. Adnkronos riporta il testo della relazione al bilancio e, secondo il documento – che la società di Grillo non dovrà prendere sottogamba -, la ragione andrebbe attribuita agli effetti della pandemia: «L’andamento della gestione è stato fortemente influenzato dall’emergenza epidemiologica Covid-19». La “BeppeGrillo Srl”, quindi, chiude con un debito di oltre 12 mila euro. Anche i depositi bancari dell’azienda si sono ridotti: le disponibilità liquide sono infatti passate da 54.464 euro a 27.436 euro.

Blog di Grillo, se i conti non quadrano si rischia la liquidazione

Qualora non si dovesse invertire la rotta, la Beppegrillo Srl rischia la liquidazione. I ricavi ottenuti dalla vendita di annunci pubblicitari sono calati da a 240.538 mila a 57.939 euro. Negli anni la centralità del blog di Grillo è venuta a mancare a favore di un maggiore significato politico assunto dal Blog delle Stelle e quello di Rousseau – riporta Il Foglio – ma nelle ultime settimane Grillo stesso gli ha dato nuova vita producendo un contenuto a favore dei tamponi gratuiti.

Il bilancio sarebbe stato influenzato dalla pandemia, quindi, che ha portato a una crisi nel settore del web caratterizzata «da una drastica riduzione dei fruitori e clienti richiedenti pubblicità». L’unica soluzione, come si legge nel documento, è puntare al biennio 2021-2022 per la stipula di nuovi contratti pubblicitari: «Diversamente e tempestivamente — si legge come monito, sicuramente un campanello d’allarme che andrà tenuto in considerazione dall’impresa di Grillo — la società sarà messa in liquidazione».

(Immagine copertina: IPP/Fabio Cimaglia)