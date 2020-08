L’omaggio a Black Lives Matter e George Floyd apre la convention dem

Black Lives Matter e George Floyd sono stati i protagonisti della prima parte della prima serata della convention democratica, con il sindaco di Washington Muriel Bowser che ha ribadito l’importanza del movimento che protesta contro la violenza della polizia contro i neri introducendo poi il fratello dell’afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio a Minneapolis durante un arresto.

Un minuto di silenzio per ricordare George Floyd, l’uomo la cui morte durante un arresto da parte della polizia ha rilanciato le proteste del movimento Black Lives Matters, è stato uno dei momenti più toccanti della prima serata della convention democratica. A parlare via streaming all’evento è stato infatti il fratello di George, Philonise Floyd, che ha ricordato letante vite di afroamericane portate via dalle violenze della polizia. “George dovrebbe essere vivo oggi” ha detto Philonise Floyd ricordando poi Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Eric Garner, Stephon Clark, Atatiana Jefferson, Sandra Bland e invitando tutti a “portare avanti la battaglia per la giustizia”.

— 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 18, 2020