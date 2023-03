Bitcoin: scopriamo la prima criptovaluta al mondo

Scopri tutto su Bitcoin, la criptovaluta più popolare del mondo. In questo articolo ti spiegheremo cos'è, come funziona e come puoi utilizzarla

La criptovaluta Bitcoin è stata la prima a nascere e ad essere immessa nel mercato, da allora sono passati tanti anni ma continua ad essere una delle principali crypto per capitalizzazione e valore di mercato. Esplorare questo mondo è davvero importante poiché, di fatto, è stato Bitcoin a introdurre l’uso della blockchain per i pagamenti e a gettare le basi della finanza decentralizzata.

Per sapere quanto costa un Bitcoin non serve andare lontano ma recarsi su qualsiasi Exchange, mentre per scoprirne di più vi è il nostro approfondimento. Informarsi è fondamentale per compiere scelte consapevoli, proprio per questo è importante tener conto delle solide basi su cui oggi si fonda un intero settore economico quale il mercato crypto.

Quali sono i principi su cui si fonda Bitcoin?

Quando nasce, Bitcoin ha l’obiettivo di creare una risposta alla crisi delle banche del 2008 ed è quindi stata pensata su principi quali l’indipendenza da intermediari e autorità terze. Oltre a questo pilastro di partenza bisognava che Bitcoin funzionasse in modo autonomo e sicuro anche senza un controllo centralizzato.

Questa è l’origine della blockchain moderna e il motivo che ha spinto la fondazione della criptomoneta più famosa al mondo. Bitcoin viene presentata nel 2008 e realizzata nel 2009 da qui in poi il successo è stato eccezionale: un sistema complesso ma con regole immodificabili e trasparenti era proprio quello che mancava al sistema dopo il crollo dell’economia. Il momento in cui nasce Bitcoin è sicuramente adeguato alla sua missione, ma è la sua resilienza e longevità negli anni ad aver dimostrato la sua affidabilità come tecnologia ad aver spinto una crescente adozione. Persino i suoi difetti hanno un grande merito: quello di aver stimolato un forte sviluppo tecnologico alla ricerca di soluzioni di scalabilità e programmabilità.

Come funziona Bitcoin

Pensato sia come mezzo di pagamento che come asset digitale, Bitcoin ha un valore che si basa principalmente sulla scarsità, è noto infatti che l’offerta massima di questa criptomoneta è di 21 milioni.

Per mantenere alto l’interesse verso la moneta e non saturare il mercato con immissioni massicce, Bitcoin si basa su di un sistema algoritmico detto halving che permette di dimezzare il premio dato ai miner e quindi la creazione di nuovi BTC ogni 4 anni, in modo progressivo fino a quando verrà creato l’ultimo Bitcoin nel 2141, secondo le stime più precise.

Alcune curiosità sulla nascita di Bitcoin

In pochi sanno che fu Nick Szabo a ipotizzare la blockchain come un insieme di nodi capaci di funzionare come ente decentralizzato e un registro pubblico non modificabile. Su queste basi vi fu chi provò a creare una prima moneta ovvero B-Money che aveva dentro di sé tutti gli obiettivi e le caratteristiche delle criptovalute come le intendiamo noi oggi.

Poiché B-Money non è stato sviluppato oltre al whitepaper, possiamo oggi dire che Bitcoin è la prima criptovaluta mai messa in circolazione.

Satoshi Nakamoto il più grande mistero dietro Bitcoin

Nessuno conosce il vero creatore di Bitcoin, questa è un’incognita alla quale non si è mai riusciti a dare una risposta. Quello che conosciamo è un nome ovvero Satoshi Nakamoto, ma chi si nasconda dietro quello pseudonimo non è ancora stato stabilito con certezza.

Potremmo parlare di un collettivo? Di una singola persona? Qualsiasi ipotesi rimane plausibile e vi è persino chi pensa che dietro a questo nome si nasconda un gruppo di programmatori che ha pianificato la nascita della finanza decentralizzata.