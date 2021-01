Le Bimbe di Conte pronte alla campagna elettorale: «Se ci sarà davvero, molto materiale da condividere»

Oltre 300mila followers su Instagram e un successo che – partito durante la pandemia – ha avuto modo di crescere, fino a diventare un piccolo caso di marketing politico. Le Bimbe di Giuseppe Conte sono pronte, ancora una volta, a scendere in campo accanto al presidente del Consiglio. Così come hanno fatto nei tormentati giorni della fiducia alla Camera e al Senato. Soprattutto nella camera alta il risultato è stato molto risicato, mettendo in pericolo la tenuta della maggioranza. Al momento, nonostante le nubi ancora presenti all’orizzonte, il rischio dimissioni sembra scampato. E allora è tempo di tirare, insieme a Marta (ideatrice dello spazio sui social network), le somme di questa settimana complessa.

LEGGI ANCHE > Il filone delle Bimbe di Giuseppe Conte

Bimbe di Conte pronte anche alla campagna elettorale

«Sono stati giorni di tensione – fanno sapere a Giornalettismo -, abbiamo seguito il dibattito alle camere con apprensione, tra una pausa dal lavoro (in smartworking) e l’altra». Nei giorni scorsi, a Repubblica, il team che sta dietro all’account Instagram ha rivelato la possibilità di celebrare questo scampato pericolo con un gadget celebrativo. Ma, da questo punto di vista, c’è voglia di tirare un po’ il freno a mano: «Stiamo già lavorando a qualche nuova idea, ma aspettiamo che il premier pronunci una frase ad hoc per celebrare il risultato del voto di fiducia».

Chissà se ci sarà tempo per pronunciare questa frase, dal momento che le ultime 24 ore del presidente del Consiglio sono state piuttosto agitate, tra una capatina al Quirinale per riferire sullo stato di salute della maggioranza al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli attacchi delle opposizioni di centrodestra e la ricerca continua di nuovi senatori per puntellare la maggioranza a Palazzo Madama.

Ore di incertezza che mettono sicuramente davanti a un interrogativo: e se Giuseppe Conte non fosse più presidente del Consiglio tra qualche settimana? «Credo che la pagina – risponde Marta – continuerà come sempre a condividere post divertenti, video e immagini che spesso ci inviano gli stessi follower, si è creata una bella community». Una community che non tutti possono vantare, nonostante i tentativi di imitazione. C’è stato persino qualche tentativo di esaltare Lello Ciampolillo, il senatore ritardatario che – nonostante tutto – ha dato qualche attimo di respiro in più alla maggioranza di governo: «Proprio ieri – ci dicono – ho visto che su Instagram ci sono già un paio di pagine molto divertenti a tema “Bimbe di Ciampolillo”, chissà cosa accadrà nei prossimi giorni».

Nel frattempo, Le Bimbe di Giuseppe Conte non sembrano spaventate nemmeno dalla prospettiva di una nuova campagna elettorale: «Premessa: nonostante riceva molti messaggi di persone convinte di parlare direttamente col premier – conclude Marta -, questa pagina non ha nulla di istituzionale, come si vede dalle immagini di Giuseppe Conte circondato da cuoricini. Quello che posso sicuramente dire è che in caso di campagna elettorale la pagina avrà molto materiale nuovo da condividere».