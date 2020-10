Giganti di internet grigliati al Senato Usa, i repubblicani contro Twitter, Facebook e Google

Giornata difficile per Big Tech al Senato Usa. I ceo di Twitter, Facebook e Google, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai sono stati infatti al centro dell’udienza di mercoledì in commissione Commercio dove i senatori repubblicani hanno chiesto loro contro delle politiche di moderazione delle loro piattaforme.

Bigh Tech al Senato Usa per la storia sulle email di Hunter Biden

Al centro della convocazione di Big Tech al Senato Usa, come detto, la rabbia dei senatori repubblicani per l’implementazione su Twitter, Facebook e Google di nuove regole di moderazione che hanno più volte bloccato i messaggi di Donald Trump che puntavano a sminuire la pericolosità del Covid o disinformavano sulla pandemia, ma soprattutto la decisione di oscurare la storia del NY Post sulle mail di Hunter Biden in Cina. Un presunto scandalo già smontato da NY Times e Washington Post, come un tentativo di infangare lo sfidante democratico del presidente, ma che i network di destra che sostengono Trump tentano comunque di rilanciare per scoraggiare il voto a Biden e mantenere il distacco in una distanza che permetta di mettere in discussione il risultato dell’elezione in caso di vittoria dell’ex vice di Barack Obama. La ragione formale dell’udienza dei tre capi dei colossi di internet, era la cosiddetta Section 230, la legge che permette alle compagnie di moderare come meglio preferiscono i contenuti sulle loro piattaforme. Ma subito i senatori repubblicani hanno preso l’occasione per pressare i tre dirigenti su antitrust, disinformazione sul voto e interferenze nelle elezioni. Temi che in qualche modo i social media come Facebook e Twitter, accusati nel 2016 di aver fatto da cavallo di Troia per l’ingerenza russa a favore di Trump nella campagna elettorale contro Hillary Clinton, hanno affrontato prendendo provvedimenti e cercando in qualche modo di rallentare la diffusione di alcuni contenuti, scatenando però a loro volta accuse di parzialità, censura e interferenze.