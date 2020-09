Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Il Presidente di Forza Italia sta effettuando alcuni accertamenti e il suo medico di fiducia, il professore Alberto Zangrillo, ha deciso di ricoverarlo in ospedale per monitorare le sue condizioni. Nella notte, infatti, le sue condizioni di salute – dopo esser risultato positivo al test sul Coronavirus – sarebbero leggermente peggiorate. Vista l’età (84 anni il 29 settembre) – e i precedenti acciacchi – è stato deciso di sottoporlo a un controllo più accurato. E non nella sua villa di Arcore.

LEGGI ANCHE > Berlusconi smentisce Zangrillo che lo aveva definito ‘asintomatico’: «Non ho più febbre» | VIDEO

Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Nella serata di ieri, intervenendo al convegno di Azzurro Donna (il movimento femminile di FI) organizzato in Liguria per la campagna elettorale in vista delle Regionali, il leader di Forza Italia aveva detto di non avere più la febbre e di aver superato anche tutti gli altri dolori provocati dall’infezione da Covid. Ora Berlusconi ricoverato al San Raffaele per monitorare le sue condizioni di salute e per monitorare l’evoluzione dell’infezione da Covid-19.

Questo il comunicato dello staffa di Forza Italia: «Il presidente Berlusconi , dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni».

Ronzulli (FI): «In ospedale a scopo precauzionale»

«Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera – ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ad Agorà Rai, su Rai3 -. La mattinata è iniziata un po’ male Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19». Nella giornata di giovedì, il leader di Forza Italia aveva fatto sapere di stare bene e di aver superato tutti i sintomi (anche se il suo medico curante, il professore Alberto Zangrillo, aveva parlato di caso asintomatico).

Sempre nel corso della giornata di ieri, era arrivata anche la notizia della positività al tampone di Marta Fascina, la fidanzata 30enne (e deputata di Forza Italia), di Silvio Berlusconi.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Silvio Berlusconi)