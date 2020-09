Contagiata anche Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi

Come prevedibile, vista la dinamica dei contagi, anche la fidanzata di Silvio Berlusconi è risultata positiva ai test Covid. La notizia è stata riportata da Il Corriere della Sera che ha spiegato come nella tarda serata di ieri, dopo la notizia dell’infezione del Presidente dei Forza Italia – e dei suoi figli e di alcuni suoi nipoti – i test sono stati estesi e hanno coinvolto anche Marta Fascina, deputata forzista e al fianco dell’ex Presidente del Consiglio da qualche mese.

La notizia è iniziata a circolare tra i banchi di Montecitorio da questa mattina e ha trovato conferma in fonti ufficiali, vicine al partito, diffuse dalle agenzie di stampa. A Villa Certosa, in Sardegna, si è creato un vero e proprio focolaio che ha coinvolto molte delle persone vicine a Silvio Berlusconi. Dopo i figli Barbara e Luigi – e alcuni nipoti che hanno frequentato la residenza estiva del leader di Forza Italia nelle scorse settimane – anche Marta Fascina è stata contagiata.

Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva ai test Covid

Nel frattempo si sta cercando di ricostruire come il Coronavirus possa essere entrato a Villa Certosa. Mentre Silvio Berlusconi resta in quarantena a Villa San Martino – la storica residenza dell’ex Cavaliere ad Arcore – si fa sempre più strada l’ipotesi di un contagio avvenuto a Capri. Non direttamente sull’ex Presidente del Consiglio, ma attraverso la figlia Barbara. Gli unici movimenti estivi del leader di Forza Italia, infatti, sono stati tra le tre ville di proprietà della sua famiglia: quella vicino Nizza e le due italiane (tra Arcore e la Sardegna).

Il contagio partito da Capri?

Come ribadito anche dallo stesso Briatore, le tempistiche del contagio di Silvio Berlusconi – che sta bene ed è asintomatico – spostano il calendario dell’infezione più in avanti nel tempo. Quindi si pensa a un vento all’Anema e Core di Capri, a cui hanno partecipato i figli dell’ex Cavalier, Barbara e Luigi.