Mentre i social si riempiono di auguri di pronta guarigione dal Covid per Silvio un po’ da tutte le parti politiche – alleate e non – arriva la notizia data da Dagospia. Non sarebbe solo il Cavaliere ad essere risultato positivo al coronavirus ma anche i figli e alcuni dei nipoti che erano con lui in Sardegna. Stando a quanto riportato Berlusconi positivo al coronavirus non sarebbe il solo della famiglia, quindi. A confermare la positività di Barbara (36 anni) e Luigi (31 anni) è il loro stesso padre.

«Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia»

Così ha commentato la sua positività al Covid Silvio Berlusconi in collegamento con il Movimento azzurro donne. Oltre a confermare la positività dei suoi due figli l’83enne leader di Forza Italia ha ribadito la sua volontà di continuare a lavorare: «Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia».

Positivi al Covid figli e nipoti di Berlusconi

La soffiata di Dagospia che – ricordiamo ancora una volta – non trova conferma nelle dichiarazioni dei diritti interessati (almeno per ora) crea ansietà per la famiglia intera di Silvio. Se lui risulta essere asintomatico, in isolamento domiciliare ad Arcore e perfettamente in grado di lavorare – come ha riferito Zangrillo -, i riflettori ora sono puntati sui componenti della sua famiglia. Sono in molto, infatti, ad essere stati insieme a lui. La notizia di Dagospia darebbe per positivi anche Barbara e Luigi , così come la futura moglie di lui. Sarebbero positivi anche alcuni dei nipoti presenti sull’isola insieme al nonno e ai genitori.

L’affetto dei colleghi per Silvio

Intanto Silvio sui social sta collezionando molti messaggi di affetto dai colleghi politici. Scrive Giorgia Meloni: «Al presidente Berlusconi i migliori auguri da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo». Anche Renzi ha espresso affetto per il Cavaliere, così come Zingaretti. Quest’ultimo ha parlato a nome di tutti i Dem: «Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto». Anche Salvini ha brevemente augurato il meglio all’alleato politico: «Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berlusconi».