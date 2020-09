Berlusconi positivo al Covid, l’augurio di pronta guarigione di Renzi: «Forza Presidente»

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus e iniziano ad arrivare le prime reazioni sui social. Tra i primi a commentare il fatto troviamo Matteo Renzi, spesso e volentieri accostato alla figura di Berlusconi. Così come tanti altri personaggi politici stanno facendo anche Renzi ha voluto augurare il meglio al Cavaliere tramite Twitter e gli ha dedicato qualche breve frase di augurio per una pronta guarigione. Renzi non ha mancato nemmeno di rivolgersi a Berlusconi chiamandolo presidente.

LEGGI ANCHE >>> Berlusconi è positivo al coronavirus, la comunicazione di Zangrillo

Berlusconi coronavirus: gli auguri di Renzi

Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 2, 2020

Tra i vari auguri famosi – e in questo caso intendiamo prima di tutto quelli dei colleghi politici – arrivano tra i primi quelli di Matteo Renzi che scrive: «Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente». Avversari politici, seppur spesso accostati per alcune somiglianze nel modo di governare, tra i due c’è un rapporto di reciproco rispetto visto il tono non solenne e addirittura “affettuoso” – come lui stesso afferma – di Matteo Renzi nell’augurare il meglio al Cavaliere. Del resto, come è giusto che sia, quando si tratta di salute non c’è rivalità che tenga.

Berlusconi in isolamento a Arcore

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha scoperto di essere positivo rientrando da un breve viaggio in Sardegna. A comunicarlo è stato il medico del Cav, il primario del San Raffaele Zangrillo. Berlusconi si trova ora in isolamento domiciliare e, stando a quanto riferito, non manifesta alcun sintomo. Per la quarantena è stata scelta la residenza di Arcore, da dove il Silvio nazionale continuerà a lavorare e a dare supporto al centro destra nel periodo pre elettorale, come ha comunicato il suo ufficio stampa in aggiunta alla comunicazione di Zangrillo.