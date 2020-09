Berlusconi è positivo al coronavirus, la comunicazione di Zangrillo

Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio si era sottoposto al tampone in seguito al rientro da un breve soggiorno in Sardegna. La notizia della positività del cavaliere è stata data dal suo medico, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo.

Quest’ultimo ha affermato che Berlusconi, in questo momento, sarebbe asintomatico e che si trova in isolamento domiciliare. Nel frattempo occorrerà stabilire la catena di contagi che potrebbe aver riguardato Silvio Berlusconi, anche per dare modo alle persone entrate in contatto con lui di sottoporsi, eventualmente, a tampone.

A dare ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi è stato anche il suo ufficio stampa che, rispetto a quanto annunciato da Zangrillo, ha anche aggiunto: «Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social».

Insomma, Berlusconi proseguirà la sua attività normale direttamente da Arcore, dove si trova in questo momento per affrontare il periodo di quarantena.

Nel frattempo iniziano ad arrivare i primi messaggi di solidarietà da parte dei colleghi politici e imprenditori che augurano all’ex presidente del consiglio una pronta guarigione. Tra i primi, Matteo Renzi che ha scritto su Twitter: «Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi, con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente». Poi, anche Nicola Zingaretti: «Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!».