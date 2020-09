Berlusconi smentisce Zangrillo che lo aveva definito ‘asintomatico’: «Non ho più febbre» | VIDEO

A onor del vero, al di là delle analisi cliniche, è opportuno dire che comunque siamo sempre nel campo della comunicazione politica. E, dunque, è possibile che il dispaccio di ieri, con il quale si dava la notizia della positività di Silvio Berlusconi al coronavirus e che era stato diffuso dal medico del San Raffaele Alberto Zangrillo, avesse come obiettivo quello di rasserenare e di dar conto comunque di un quadro sotto controllo. Per questo si parlava di un leader di Forza Italia asintomatico. Invece, Berlusconi aveva sintomi del Covid-19: ecco cosa è successo.

Berlusconi aveva sintomi: «Ora mi sono passate febbre e dolori alle ossa»

Ieri, come ribattuto da tutte le agenzie, Alberto Zangrillo aveva utilizzato queste parole per trasmettere l’aggiornamento sulla positività di Silvio Berlusconi al coronavirus:

«È asintomatico ed è in isolamento domiciliare, come da disposizioni regionali».

Un’affermazione che oggi si scopre essere vera soltanto a metà. Il leader di Forza Italia, infatti, è intervenuto al convegno di Azzurro Donna (il movimento femminile di Forza Italia) nel corso della campagna elettorale in Liguria. Un passaggio telefonico, mentre al tavolo della presidenza stava intervenendo l’ex presidente del parlamento europeo Antonio Tajani.

L’intervento di Berlusconi sui sintomi del coronavirus

Un intervento piuttosto lungo (circa 10 minuti), anche se dalla voce si è capito come il presidente Berlusconi fosse visibilmente raffreddato. E, per sua stessa ammissione, ha anche affermato di aver avuto altri sintomi nelle ultime ore: «Ora, però – ha spiegato Berlusconi – mi è passata la febbre e mi è passato anche il dolore alle ossa. Sto sostanzialmente bene e sto lavorando per Forza Italia».

Nel resto del suo intervento, Berlusconi ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario del Pd Zingaretti che gli hanno rivolto il proprio augurio di pronta guarigione. Poi, si è dilungato sulla prospettiva del centrodestra in Liguria e sul ruolo determinante di Forza Italia e di tutte le forze che al partito fanno riferimento (come il movimento di Claudio Scajola)