Incendio nell’Ospedale di Bergamo: una ragazza morta e diversi intossicati

Intorno alle 10 della mattina di martedì 13 agosto è divampato un incendio, ora domato, all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In particolare le fiamme hanno avvolto il piano 3 della torre 7, dove si trova il reparto di psichiatria. Secondo quanto riportato dalle agenzie, avrebbe persona la vita nell’incendio una ragazza di 20 anni.

Le fiamme che hanno invaso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno fatto la prima vittima: si tratta di una giovane paziente di circa 20 anni, ricoverata nel reparto e deceduta carbonizzata dall’incendio scoppiato in tarda mattinata che pare sia divampato proprio dalla sua stanza. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento, come dichiarato via Twitter.

Altri sette pazienti sono rimasti fortemente intossicati. L’intera torre è stata evacuata in via precauzionale dai vigili del fuoco che, sebbene la causa dell’incendio non sia ancora stata individuata, non escludono che sia stato appiccato per un «gesto autolesionista» considerando che è divampato dal reparto di Psichiatria.

Bergamo, incendio nell’Ospedale: aperta l’inchiesta

L’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, in seguito all’incendio in cui ha perso la vita una paziente di 20 anni, ha aperto una indagine interna. Dall’ospedale hanno fatto sapere che al momento dello scoppio dell’incendio «il personale medico e infermieristico ha immediatamente evacuato 67 pazienti del reparto e di quelli adiacenti» ma che non è stato possibile raggiungere la camera della giovane poi deceduta poiché la stanza «è stata completamente invasa dal denso fumo e delle fiamme, che si sono sviluppate in pochi istanti. Quando i vigili del fuoco l’hanno raggiunta era troppo tardi e hanno potuto solo constatarne il decesso». «La Direzione e tutto il personale sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto» conclude il comunicato ufficiale, offrendo massima collaborazione agli inquirenti e annunciato che è già stata avviata una indagine interna.

