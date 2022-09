BeReal introdurrà delle funzionalità a pagamento

Secondo quanto riportato dal Financial Times, BeReal sta valutando la possibilità di aggiungere delle funzionalità a pagamento. BeReal è un social rilasciato nel 2020, sviluppata da Alexis Barreyat e Kevin Perreau. BeReal è diventato popolare a partire da quest’anno, anche grazie alla risonanza data da TikTok, dove molti utenti condividono spesso video relativi alla propria esperienza su BeReal che talvolta può essere divertente o comunque fuori dai classici schemi dei social network.

BeReal sembra essere nato proprio come “anti social network”, in quanto la sua caratteristica principale è una notifica quotidiana che incoraggia gli utenti a condividere una foto di sé stessi e del luogo in cui si trovano o di quello che stanno facendo in quel momento. Gli utenti hanno due minuti di tempo per scattare la foto e condividerla. BeReal ha oltre 15 milioni di utenti attivi giornalieri, rispetto ai soli 10.000 di un anno fa.

Il Financial Times ha appreso che la società potrebbe iniziare a monetizzare BeReal incorporando acquisti in-app. Le pubblicità intrusive, sebbene non del tutto fuori discussione, per ora non sono prese in considerazione. Alcuni investitori che cercano di garantire che BeReal non sia solo una moda passeggera ma che si affermi come gli altri social più noti hanno consigliato di introdurre queste funzionalità a pagamento ma il principale servizio di condivisione di foto sarà comunque gratuito. Secondo il Financial Times, gli acquisti in-app su BeReal potrebbero assomigliare a un abbonamento Discord premium , in cui si paga una tariffa mensile per bonus come adesivi digitali.

LEGGI ANCHE >Arriva, su Prime Video e Youtube, il primo cortometraggio originale di Whatsapp

Il successo di BeReal

Questa app sembra incontrare soprattutto le esigenze e i gusti della Generazione Z, che sembra apprezzare sempre meno i filtri o le foto post prodotte. Lo scopo dell’app è proprio quello di spingere le persone a mostrarsi senza filtri sui social e BeReal sembrerebbe essere il luogo virtuale dove è possibile prendersi una pausa dagli altri social che spesso, anche a causa dell’inserzione di pubblicità su alcuni account, possono dare l’impressione di essere poco autentici. Nella bio dell’account TikTok di BeReal si legge: «Niente filtri, niente follower, niente pubblicità, niente stronzate».

In seguito al boom di BeReal, altri social come TikTok e Instagram hanno introdotto delle funzionalità che imitano BeReal, per esempio l’uso simultaneo della fotocamera anteriore e di quella posteriore. Ogni post pubblicato su BeReal infatti comprende due scatti: uno dovrebbe essere un selfie, l’altro dovrebbe essere la foto dello spazio circostante.