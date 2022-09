Il primo film Whatsapp originale andrà in onda su Prime Video e su Youtube e avrà come protagonista il giocatore dell’NBA Giannis Antetokounmpo. Questo è il frutto della scelta dell’app di Meta di entrare nel mondo del cinema: all’inizio di questa settimana la nota applicazione di messaggistica ha annunciat “Naija Odyssey”, il primo cortometraggio ufficiale che racconta della storia di Giannis Antetokounmpo, nato in Grecia (ad Atene) da genitori nigeriani e diventate giocatore dell’NBA. Cosa c’è dietro l’ingresso di Whatsapp nel mondo dell’intrattenimento?

Primo film Whatsapp: perché è stato prodotto?

Quali sono le intenzioni dell’applicazione che, per sua stessa natura, finora ha avuto ben poco a che vedere con il mondo dell’intrattenimento? “Naija Odyssey” sembrerebbe essere – come sottolinea Techcrunch – un modo per promuovere il marchio anche in seguito all’accordo di sponsorizzazione che di recente il giocatore di pallacanestro ha firmato con Whatsapp.

Parlando con Variety, la responsabile del marketing globale Vivian Odior, ha dichiarato che si tratta di una storia che va a sottolineare il ruolo di Whatsapp nell’affrontare relazioni, identità e avversità della vita: «WhatsApp è presente permettendovi di abbracciare tutti i lati di voi stessi collegandovi a coloro che contano di più». Oltre a sottolineare questo lato di Whatsapp, che permette la connessione costante con tutti, il lavoro è stato probabilmente realizzato anche trarre giovamento dalla fama del giocatore che – nel 2021 – è stato nominato MVP dell’NBA All-Star Game per i Milwaukee Bucks.

Il filmato è, a tutti gli effetti, un cortometraggio considerata la durata totale di 12 minuti. Dove sarà possibile vederlo? Basterà andare sugli account di tutti i social media di Whatsapp a partire dal suo canele Youtube. Il trailer della storia del gigante del basket (che potete vedere anche qua sotto) è già stato pubblicato ed è disponibile sulla piattaforma video.