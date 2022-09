La storia (smentita) del messaggio WhatsApp che invita i dipendenti AqP a partecipare a un evento del Pd

Nella giornata di ieri, il Giornale ha pubblicato la notizia di un messaggio WhatsApp, inviato da esponenti politici del Pd, in cui si parlava di una dirigente di Acquedotto Pugliese (ente locale per la gestione delle acque in Puglia), la dott.ssa Portincasa, che avrebbe obbligato i dipendenti a partecipare a un incontro con il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese (Partito Democratico), candidato alla Camera per le elezioni del 25 settembre. Il messaggio sarebbe stato inviato su WhatsApp e – nello screenshot mostrato dal Giornale – si fa il nome dell’ex consigliera comunale di Foggia Annarita Palmieri. Il Partito Democratico e i diretti interessati hanno smentito la notizia che presenta anche qualche problema a livello della forma con cui era stata originariamente presentata.

Acquedotto Pugliese e Pd, il messaggio su WhatsApp e le cose che non tornano

Direttore generale acquedotto pugliese fa il recall ai dipendenti per incontro elettorale #pd con presenza OBBLIGATORIA. Questa è la #stalingrado di Italia: gli incontri elettorali pd obbligatori per i dipendenti pubblici regionali 👉 https://t.co/KruuiNB8BL pic.twitter.com/aMbug5lB2A — annarita digiorgio (@ardigiorgio) September 13, 2022

Nello screenshot si mostra il nome dell’ex consigliera comunale di Foggia (c’è anche un’altra versione dello screenshot, in cui il nome del suo contatto viene censurato). Quest’ultima, in base alla formattazione WhatsApp che si vede, avrebbe dovuto ricevere il messaggio e non averlo inviato (la nuvoletta del messaggio è verde e l’intestazione del profilo è di chi riceve il messaggio, non di chi lo invia). Proprio Annarita Palmieri ha informato il candidato Pd Piemontese di essersi recata presso la Questura di Foggia «per denunciare alla Polizia la falsificazione di un messaggio whatsapp con il suo nome e la sua foto-profilo». Il Pd ha poi smentito ufficialmente la ricostruzione che è stata fatta da Il Giornale e che è stata ripresa anche da Carlo Calenda.

La direttrice dell’Acquedotto Pugliese, inoltre, ha inviato una richiesta di rettifica al quotidiano, pubblicandola anche sui suoi canali social: «Sono davvero amareggiata per quanto successo, per questo abbiamo provveduto ad inviare una nota di rettifica alla cortese attenzione del Direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini e alla giornalista Annarita Digiorgio, autrice delle fake news che stanno circolando in rete in queste ore. Inoltre, con riferimento alle stesse fake news che stanno circolando sul mio conto tengo a precisare che la stessa Annarita Palmieri ci ha comunicato che si è recata alla Questura di Foggia per denunciare alla Polizia la falsificazione di un messaggio Whatsapp con il suo nome e la sua foto-profilo».