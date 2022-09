L’incredibile quantità di utenti di Twitter che crede che Chiara Ferragni sia candidata col Pd

L’incredibile varietà dell’analfabetismo funzionale. Ancora una volta, il binomio Twitter-elezioni politiche del 25 settembre ci regala grandissime soddisfazioni. Ieri, infatti, avevamo assistito a una vera e propria mistificazione della realtà, con il giornalista Marco Rizzo che era stato scambiato per il politico Marco Rizzo (che aveva scritto un tweet di pessimo gusto sulla morte di Gorbaciov) e che, nonostante le evidenze, era stato vittima di shitstorm da parte di utenti x sul social network. Oggi, assistiamo a un fenomeno altrettanto curioso: ovvero una quota davvero importante di utenti del social network che hanno dato seguito e commentato la fake news di Chiara Ferragni nelle liste del Pd.

LEGGI ANCHE > Non è bastata al giornalista Marco Rizzo una “foto con capelli” per evitare lo shitstorm

Chiara Ferragni nelle liste Pd, la bufala che si sta diffondendo su Twitter

Ma com’è successo? Un utente, @vitoanguti, circa 1600 followers sulla piattaforma, ha pubblicato questa affermazione:

Vorrei chiedere se qualcuno mi sa dire perché il PD ha candidato la Ferragni ! Quali competenze ha e quali capacità? 🤷🏻🤦🏻‍♂️ — @vitoanguti (@vitoanguti) August 31, 2022

Incredibilmente, oltre 700 persone hanno iniziato a commentarla. Persone che facevano osservare che quell’affermazione non era altro che una fake news? Niente affatto. Anzi, la maggior parte dei commenti andava a sindacare la scelta del Partito Democratico di avere inserito nelle proprie liste la nota imprenditrice digitale da 27,8 milioni di followers.

C’era chi, postando foto in costume di Chiara Ferragni, portava avanti affermazioni machiste, sostenendo che i suoi meriti fossero ascrivibili al suo aspetto fisico, chi criticava l’onnipresenza e il potere pervasivo degli influencer e chi, ancora, si lanciava in profonde dissertazioni socio-politiche come questa:

A creare un senso di colpa in coloro che non riescono a fare quello che ha fatto lei. La sinistra è passata dal fornire a tutti gli strumenti per emergere, a fornire a tutti degli esempi impossibili da imitare onde far sprofondare ogni rivendicazione di avanzamento sociale 1/ — Trifoglietto Supernano (@TSupernano) August 31, 2022

È capitato anche che qualcuno facesse notare a qualche commentatore l’infondatezza della notizia. Anche in questo caso, la risposta puntava a negare l’evidenza. Il signor Maxim, ad esempio, scriveva: «Non ho certo tempo da perdere a leggere le liste dei candidati PD. La notizia, visto la tipa, sarebbe più che realistica». Il paradosso di chi ha tempo per commentare la fake news, ma non per verificarla. E che, anche quando l’ha ormai verificata, continua a sostenere una sorta di mantra non è vero, ma ci credo.

Ovviamente, Chiara Ferragni non è mai stata candidata, né è stata inserita – il 22 agosto è stato il giorno ultimo per la presentazione delle liste – nella rosa dei nomi presentati dal Partito Democratico per le elezioni politiche del 25 settembre.