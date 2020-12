Viola il Dpcm, Bebe Vio multata: «Paga e sta zitta» sui social, ma lei non si è mai lamentata

La notizia non è una notizia, in realtà, ma è comparsa su tutti i quotidiani solo perché riguarda Bebe Vio. L’atleta – ormai qualche giorno fa – è stata multata dalla polizia perché non ha rispettato le norme anti-Covid. L’episodio risale al 29 novembre e si è svolto a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove la giovane vive con la sua famiglia. I carabinieri sono entrati in un locale attorno alle 20 (ovvero due ore dopo l’orario di chiusura dei locali secondo il Dpcm in vigore in quel momento) trovando la giovane e un’altra decina di persone – tra cui il padre di lei – insieme. Immediata la multa per tutti i presenti e per il gestore del locale.

«Ho sbagliato, tutto questo risalto ma non ho ucciso nessuno»

«Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare un’amica di infanzia che fa lì la cameriera e non vedevo da anni, perché non torno mai a casa, e mi sono fermata dopo l’orario di chiusura mentre lei sparecchiava», ha detto Bebe Vio ad Ansa. «Non ho bevuto, avevo la mascherina e sono rimasta lì solo a chiacchierare, come se fosse una visita di famiglia. Va bene, ho trasgredito la legge, ma non c’era altra gente dove ero io. Mi sta cercando il mondo intero, tutto questo risalto ma non ho ucciso nessuno», ha detto la campionessa. Sia Bebe Vio che suo padre si sono immediatamente scusati per la violazione e hanno pagato 400 euro di multa ciascuno. Il locale, secondo le regole, dovrebbe essere chiuso per cinque giorni per aver violato il Dpcm.

Tutti sempre pronti a criticare senza neanche leggere

Giusto. Non è che solo noi stronzi dobbiamo sottostare a ste regole. Anzi, paga la multa e stai zitta come lo facciamo noi tutti. — Hammer (@NewsHammer9) December 3, 2020

Alimentare la polemica (inutile) sembra essere lo sport preferito delle persone che, sui social, hanno commentato la notizia in molti casi nemmeno leggendola. Non capendo che la cosa è accaduta giorni fa, che la multa è stata pagata senza fiatare e che tutto si è già concluso e non sarebbe nemmeno più una notizia se non coinvolgesse Bebe Vio. Tutti sbagliamo – lo dicono i numeri delle multe fatte dal Viminale a coloro che trasgrediscono le norme anti-Covid – e tutti abbiamo la possibilità di rimediare. Il solo fatto che Bebe Vio abbia pagato la multa immediatamente senza fiatare avrebbe già dovuto far sgonfiare la questione senza la necessità di copertura mediatica o di ulteriori polemiche.