Gli insulti a Bebe Vio che nel 2017 invitava a vaccinarsi

Nell’aprile 2017, l’atleta Bebe Vio fu intervistata dalla rivista “Rolling Stone”. Comparve anche nella copertina dell’omonima rivista e già allora fu sommersa dagli insulti dei no vax. Era il 2017, il Covid era ancora lontano e gli antivaccinisti, benché anche allora numerosi, non avevano raggiunto i livelli attuali, sia in termini numerici che di cattiveria, per cui per qualcuno è stato decisamente molto facile animare i bassi istinti di questa gente riproponendo la medesima foto e dandola in pasto agli analfabeti funzionali.

Nell’intervista a Rolling Stone del 2017, Bebe Vio invitava a non cedere alle lusinghe dei no vax e a non cadere nella loro trappola. Del resto, Bebe Vio ne parlava con cognizione di causa, visto che fu colpita da una meningite fulminante di tipo C contro la quale, appunto, non era vaccinata. Da qui la scelta di promuovere le vaccinazioni e di metterci la faccia, ben consapevole di attirare l’odio degli “haters”, che forse sarebbe meglio chiamare “imbecilli”.

Gli insulti che Bebe ha raccolto sono ancora peggiori di quelli ricevuti nel 2017, alimentati dalla narrazione covid-negazionista. Se notate, non mancano i riferimenti alla folle ideologia complottista QAnon, della quale abbiamo già avuto occasione di parlare.

Alcuni insulti sono davvero beceri e vergognosi, e ci spiace non poter fare eccezioni alla nostra regola di oscurarne i nomi degli autori.