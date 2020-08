QAnon, ovvero il complottismo elevato all’ennesima potenza

Il web ci ha abituati a complottismi di varia natura. O meglio, diciamo che i social hanno avuto il (de)merito di fare da cassa di risonanza ai complottari. Il complottismo, infatti, non è certo un fenomeno recente. Fa parte della natura umana, ma ci sono delle sue forme che vanno decisamente oltre, come nel caso che vi stiamo andando a illustrare. Vi parliamo un gruppo complottista nato negli Stati Uniti d’America e che, forse “grazie” all’emergenza Covid, si sta rapidamente espandendo anche al di fuori degli States, Italia compresa. Si chiama “QAnon”, ne avrete sentito parlare almeno una volta e qualora non ne abbiate mai sentito parlare, tenetevi pronti a leggere qualcosa che vi farà sobbalzare sulla sedia.

Cosa vuol dire “QAnon”?

Si tratta di una sigla che mette insieme “Q” e “Anonymous”, dove “Q” è un personaggio misterioso che si dice sia il capo di questa organizzazione. QAnon non è un fenomeno recente: in America opera già da diversi anni ed è legato all’estrema destra. QAnon sostiene che gli Stati Uniti siano in realtà governati da quello che loro chiamano “Deep State”, ovvero dei poteri forti occulti che terrebbero le redini della Nazione, a prescindere dal Governo nazionale di turno. I seguaci di QAnon hanno il culto di Donal Trump perché, a loro dire, sarebbe l’unico uomo in grado di combattere il Deep State e che anzi venne convinto da alcuni militari di spicco a candidarsi alla presidenza proprio per questo scopo.

Cos’è il “Deep State” secondo QAnon?

I poteri forti che governerebbero gli Stati Uniti sono (stranamente) per lo più persone legate al mondo democratico: si va da Hilary Clinton e Barack Obama, passando per attori e cantanti famosi, come Lady Gaga e Mel Gibson, fino all’onnipresente George Soros, che è un po’ come il prezzemolo per tutto il mondo complottista.

Ma non è tutto: QAnon sostiene che i membri del Deep State si dedichino al pedosatanismo e questa è una delle cose che ripetono spesso come un mantra. Dopo aver diffuso fake news riguardanti traffico di minori in cui sarebbero coinvolti molti membri di quello che loro chiamano Deep State, questa accusa è per loro diventata una post verità.

QAnon ha anche una sua pagina su Wikipedia in italiano e suggeriamo anche la lettura di questo articolo di FactaNews, che riteniamo essere ben fatto e molto dettagliato. QAnon è un fenomeno assolutamente da non sottovalutare: tenete presente che esperti di antiterrorismo stanno affermando che il terrorismo legato all’estrema destra stia diventando potenzialmente più pericoloso del terrorismo islamico. A tal proposito suggeriamo la lettura di questo articolo de “Il Foglio”. Insomma, quelli di QAnon sembrano essere tutto tranne che degli scappati di casa. Per approfondimenti vi rimandiamo ai link che vi abbiamo fornito. Noi, nel frattempo, cercheremo di documentarvi ciò che sta accadendo nel nostro Bel Paese attraverso una rapida panoramica. Tenetevi forte!

QAnon in Italia.

Ebbene si, anche da noi stanno nascendo pagine, gruppi e account che dichiarano esplicitamente di essere sostenitori / seguaci di QAnon. La pagina Facebook di riferimento vanta al momento 15.000 followers, ma è in costante e preoccupante crescita. Riferimenti a QAnon si possono trovare anche nei numerosi gruppi complottisti “tradizionali”. Vi stiamo per mostrare alcuni screenshot che dimostrano come certe convinzioni, per i seguaci di QAnon, siano diventate per loro delle assolute verità. Del resto, in un Paese con un così elevato tasso di analfabetismo funzionale, è normale che certe assurde teorie abbiano trovato un terreno più che fertile.

Questi sono solo alcuni degli screen deliranti che abbiamo raccolto. Concludiamo con un esempio che ha davvero dell’incredibile: la fissazione per la pedofilia ha portato molti adepti nostrani a definire il brano “Bimbi per strada” di Fedez un chiaro ed evidente riferimento al pedosatanismo. Insomma, di critiche (del tutto lecite) al pezzo di Fedez ne abbiamo lette tante, ma qui si va decisamente oltre.

Per ora è tutto. Per ora. Purtroppo.