La BBC sospende il lavoro dei suoi giornalisti in Russia

Non è stata lasciata nessuna opzione alla BBC. E per questo l’emittente britannica porta avanti un gesto forte e simbolico: i suoi giornalisti e il loro staff lasciano Mosca. La loro presenza non risulta essere più compatibile con il clima che si è venuto a creare intorno ai media indipendenti in Russia, soprattutto all’indomani dell’approvazione di una legge – da parte della Duma – che prevede una pena fino a 15 anni di carcere per chi dovesse diffondere fake news sull’esercito russo. In questo pacchetto di leggi è prevista una sanzione persino a chi dovesse mancare di rispetto ai soldati di Mosca, in questo momento impegnati nell’invasione dell’Ucraina. La BBC lascia la Russia, dunque, e lo fa dopo che – questa mattina – il suo sito web in lingua russa era stato limitato dal garante per le comunicazioni del Paese, il Roskomnadzor.

BBC lascia la Russia, la comunicazione

La notizia dell’abbandono della sede di corrispondenza della BBC è stata comunicata sia in lingua inglese, sia in lingua russa: «La legislazione che sembra criminalizzare il processo del giornalismo indipendente non ci lascia altre opzioni – scrive la BBC in un comunicato stampa firmato da Tim Davie, il direttore generale – se non quella di sospendere il lavoro di tutti i nostri giornalisti e del nostro staff all’interno della Federazione Russa. Il nostro servizio di copertura delle notizie dalla Russia continuerà al di fuori del Paese».

BBC statement on reporting from within Russia.

Reacting to new legislation passed by the Russian authorities, BBC Director-General Tim Davie says: pic.twitter.com/uhowHW3jkr — BBC Press Office (@bbcpress) March 4, 2022

In ogni caso, la BBC continuerà a effettuare la copertura delle notizie inerenti a Mosca e, soprattutto, fornirà resoconti al solito dettagliati sulla situazione in Ucraina, dove continua a operare con i suoi inviati sul campo.

La reazione della BBC, il servizio pubblico britannico, stride con le polemiche che, nelle ultime ore, hanno invece attraversato il servizio pubblico della RAI in Italia. Anche oggi, alcune notizie offerte dai corrispondenti sembravano essere eccessivamente appiattite sulle comunicazioni filo-governative delle istituzioni russe. La RAI seguirà l’esempio dei colleghi d’oltre Manica?

I consigli per accedere a BBC News in Russia

Access to BBC websites has been restricted in Russia – here’s advice on how to access BBC Newshttps://t.co/6EDQgXasPe pic.twitter.com/yeLEf3G2hN — BBC News (World) (@BBCWorld) March 4, 2022

BBC ha anche pubblicato un post e un articolo sul suo Media Centre – tradotto anche in ucraino e russo – in cui fornisce una serie di consigli pratici per accedere al sito nonostante sia stato limitato nel paese. Parla dell’app Psiphon (Android, iOS, Windows, Mac), del browser Tor – che ha un sito dedicato alla BBC -. Viene anche messo a disposizione un servizio per avere un link per il download diretto e sicuro: «Se avete difficoltà ad ottenere le due applicazioni di cui sopra da AppStore o Google Play Store, inviate una email vuota a get@psiphon3.com o gettor@torproject.org, rispettivamente».