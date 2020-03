Barbara D’Urso è irrimediabilmente destinata a far parlare di sé ed anche questa volta non è stata da meno. Dopo aver insegnato agli spettatori di Canale 5 a lavarsi le mani in un controverso video stavolta il nuovo tutorial riguarda il corretto modo di sfilarsi i guanti in lattice.

Nel video vediamo la famosa conduttrice tv indossare proprio i guanti consigliati dal Ministero della Salute per difendersi dal contagio da coronavirus. Guidata da un medico Barbara D’Urso ha mostrato il modo corretto per rimuovere in sicurezza i guanti. Può sembrare un’operazione banale, ma in realtà non è proprio così. I guanti infatti devono essere sfilati in modo tale che le dita non entrino mai in contatto con la superficie che ha toccato qualche oggetto. Il secondo guanto proprio per questo va sfilato con un solo dito.

Magari il video potrà far sorridere i più, ma sicuramente è un tutorial più utile di quello per lavarsi le mani dato che in tanti si sfilano i guanti in un modo errato che ne rende praticamente vano l’utilizzo. Staremo a vedere cos’altro si inventerà la popolare conduttrice nelle prossime puntate.