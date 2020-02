L’emergenza coronavirus continua in Italia e anche le reti televisive stanno trovando il modo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle norme igieniche da seguire. Naturalmente Rai e Mediaset non potevano esimersi e hanno schierato i loro due personaggi televisivi più influenti: la prima Amadeus, volto de I soliti ignoti e fresco trionfatore col suo Sanremo dei record, mentre la tv privata ha puntato su Barbara D’Urso.

I due personaggi televisivi hanno mostrato anche uno stile molto diverso nel trattare il tema coronavirus, con Amadeus che si è comportata decisamente in modo più formale: il suo è un vero e proprio spot, in cui tra l’altro è affiancato da una interprete della lingua dei segni nella versione andata in onda sui canali della tv pubblica il che mostra ancora una volta come la Rai sia in prima linea nell’abbattimento delle barriere. A seguire il video sul coronavirus con Amadeus diffuso dal Ministero della Salute.

Barbara D’Urso è la regina dei programmi Mediaset è clamorosamente durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque si è cimentata in un curioso siparietto: ha mostrato in diretta il modo corretto di lavarsi le mani! Quello della conduttrice napoletana è un vero e proprio tutorial dato che esordisce dicendo: “Ho imparato a lavarmi le mani, dovete sciacquarle per almeno un minuto. Poi chiudete l’acqua con il gomito, asciugatevi con un fazzoletto e buttatelo”.

Un accorgimento importante in questo momento è quello di lavare bene e spesso le mani, la nostra @carmelitadurso vi dà dei consigli su come fare #Pomeriggio5 pic.twitter.com/tkDJUImgsI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 26, 2020

Sicuramente anche il suo è stato un tentativo apprezzabile di sensibilizzare l’opinione pubblica, ma a nostro avviso e anche per il Ministero della salute che lo ha commissionato è sicuramente più in linea con l’emergenza coronavirus lanciare messaggi più utili come quello di Amadeus.