Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti, intanto due soci si sono dichiarati colpevoli di alcuni crimini connessi al caso FTX

Due dei principali soci di Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma di scambio di criptovalute FTX, si sono dichiarati colpevoli di alcuni crimini connessi a FTX e alle azioni del suo ex-fondatore, tra cui frode telematica. Si tratta dell’ex amministratrice delegata di Alameda Research Caroline Ellison e del cofondatore di FTX Gary Wang. Alameda Research è una società di trading di criptovalute fondata nel settembre 2017 da Sam Bankman-Fried. Sia Wang sia Ellison starebbero collaborando con i procuratori federali probabilmente in seguito a degli accordi che consentiranno loro di ottenere una riduzione della pena. Bankman-Fried è accusato di aver utilizzato i soldi depositati dai clienti di FTX sulla piattaforma per finanziare Alameda Research ma anche per altri scopi non connessi alle esigenze dell’azienda e in questo modo ha perso circa otto miliardi di dollari che appartenevano alle migliaia di persone che avevano investito su FTX.

LEGGI ANCHE > Alcune associazioni hanno avviato un’azione di classe per tutelare chi ha investito su FTX dall’Italia

L’estradizione di Bankman-Fried

La notizia riguardante Ellison e Wang è stata resa nota dall’avvocato Damian Williams che ha anche assicurato che Bankman-Fried sarà portato davanti a un giudice «appena possibile». Il fondatore di FTX infatti è arrivato negli Stati Uniti dopo essere stato estradato dalle Bahamas, il Paese dove ha sede la sua azienda e dove è stato arrestato e potrebbe comparire davanti a un giudice a Manhattan a breve. È probabile che Ellison e Wang, in quanto testimoni, svolgano un ruolo chiave nelle indagini e nel processo sul caso FTX: è possibili infatti che i due siano a conoscenza delle intenzioni e delle decisioni prese da Bankman-Fried nel corso dell’ultimo periodo, compresa quindi la scelta di utilizzare il denaro di FTX per finanziare altre attività. Quando William ha comunicato che Ellison e Wang si erano dichiarati colpevoli ha invitato anche altri possibili testimoni a mettersi in contatto con il suo ufficio e a dimostrarsi disponibili a collaborare con la giustizia.