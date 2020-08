Al bando sui banchi monoposto hanno risposto 14 aziende

Il deserto dei banchi. Era questo lo spettro che si affacciava soltanto qualche giorno fa, dopo la pubblicazione dei bandi – curata dal commissario straordinario Domenico Arcuri – per la produzione di 1,5 milioni di banchi monoposto e di 1,5 milioni di banchi con rotelle, come quelli sperimentati in televisione dalla ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina. Ebbene, alla scadenza delle domande di partecipazione – secondo quanto appreso dal Fatto Quotidiano – c’è stata la risposta di 14 aziende.

Bando sui banchi, la risposta di 14 aziende

Il bando era europeo e il quotidiano diretto da Marco Travaglio ha potuto appurare che alcune delle aziende che hanno partecipato al bando non sono italiane. Tuttavia, è stato scongiurato il pericolo di vedere andare deserta la gara d’appalto, con il commissario Domenico Arcuri che ha ritenuto che il risultato raggiunto sia piuttosto soddisfacente.

La scadenza iniziale era stata fissata al 30 luglio, successivamente prorogata al 5 luglio. Il 12 agosto ci sarà l’affidamento e i banchi dovrebbero essere pronti, sempre secondo i termini del bando, per l’avvio del nuovo anno scolastico il mese successivo. Nei giorni scorsi, le associazioni di categorie avevano parlato di un bando impossibile, dal momento che era stato richiesto alle aziende un quantitativo di banchi pari a cinque anni di produzione, in un periodo dell’anno estremamente particolare vista l’alternanza di giorni festivi e di ferie dei dipendenti e con dei tempi contingentati.

Bando sui banchi, le critiche ad Arcuri e Azzolina

Per questo motivo, alcuni esponenti politici avevano colto la palla al balzo per criticare il bando proposto da Arcuri e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Tuttavia, almeno in questa prima fase, l’ostacolo sembra essere stato superato. Inizierà adesso la corsa contro il tempo per l’assegnazione dei lotti e la conseguente produzione dei banchi.