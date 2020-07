Lucia Azzolina prova i nuovi banchi con rotelle in diretta televisiva | VIDEO

In attesa che le aziende incaricate forniscano i 2,4 milioni di banchi con rotelle richiesti dal Ministero dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha mostrato in diretta televisiva come funzioneranno quelle sedute monoposto – dotate di scrittoio e ruote – che dovrebbero arrivare nelle scuole italiane prima dell’inizio dell’anno scolastico (il 1° settembre per chi dovrà recuperare alcune materie, il 14 per tutti gli altri studenti). Lo ha fatto durante la sua ospitata a In Onda, negli studi di La7.

«Non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare. Tra l’altro si muove anche bene», ha detto Lucia Azzolina sedendosi su uno dei banchi con le rotelle che saranno adottati nelle scuole italiane all’inizio del prossimo anno scolastico. La ministra dell’Istruzione sottolinea come il pianale scrittoio sia ben utilizzabile, anche se Telese fa notare come non ci sia un grande spazio per tenere, per esempio, un vocabolario per le versioni di Greco e Latino, o per i temi di italiano.

Banchi con rotelle testati in diretta da Lucia Azzolina

«Ci entra il Rocci (uno dei principali vocabolari della lingua italiana, ndr) – ha replicato Azzolina a Telese -. Ma voi siete malpensanti proprio». La scenetta si conclude tra le risate. Resta il fatto che le perplessità sulla funzionalità di quei banchi con rotelle non siano del tutto dipanate. Non tanto per la natura mobile di quella seduta, ma proprio per gli spazi.

Gli spazi ristretti e il mese di settembre alle porte

Lucia Azzolina sottolinea come sul pianale dello scrittoio ci sia spazio a sufficienza per posizionare tutti il necessario. Probabile, ma il tutto sembra essere abbastanza limitato. Un vocabolario, come quello citato da Luca Telese, occuperebbe buona parte di quella superficie, costringendo gli studenti a lavorare su una porzione di tavolo molto più risicata. Nel frattempo, c’è grande attesa per la corsa all’approvvigionamento. Luglio è quasi finito e settembre è alle porte. Così come il nuovo anno scolastico. E, secondo le richieste del Miur, occorrono 2,4 milioni di nuovi banchi.

