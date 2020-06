L’ambasciata USA appende la bandiera LGBTQ per protestare contro la riforma che potrebbe vietare le nozze gay

La Russia è uno di quei paesi in cui proprio non c'è la necessità di ulteriori persecuzioni nei confronti degli LGBTQ

A partire da oggi e fino al 1° luglio in Russia si vota la riforma costituzionale che potrebbe dare a Vladimir Putin la possibilità di restare presidente fino al 2036. Oltre a questo se la riforma della Costituzione passasse, cambiando la base su cui è stato fondato il paese, il matrimonio diverrebbe «un’unione tra un uomo e una donna», dicitura che renderebbe il matrimonio gay vietato e non riconosciuto dallo Stato. Gli Stati Uniti hanno preso posizione oggi scegliendo di esporre la bandiera LGBTQ, simbolo della comunità, fuori dalla propria ambasciata in Russia.

La bandiera LGBTQ USA contro il divieto dei matrimoni gay in Russia

La posizione degli Stati Uniti è espressa chiaramente da quella bandiera arcobaleno che sventola sulla facciata della sede dell’ambasciata USA in Russia, pubblicata e diffusa anche tramite l’account Instagram ufficiale. Una riforma costituzionale che va contro la democrazia, quella per cui si vota in Russia, con Putin che potrebbe continuare a regnare fino al 2036 e l’unione omosessuale resa inesistente e impossibile nel migliore dei casi e criminalizzata nel peggiore.

La comunità LGBTQ in Russia vive tra invisibilità e persecuzione

La vita per le persone che fanno parte della comunità LGBTQ in Russia è già abbastanza complicata senza che si vieti anche di unirsi in matrimonio. Dal divieto di propaganda omosessuale che impone di censurare i film – dalla Bella e la Bestia per il personaggio di Le Tont a Rocketman su Elton John – alla fine che fanno gli attivisti LGBTQ nel paese. Uno degli ultimi casi noti è stato quella della morte di Yelena Grigoryeva, celebre attivista che era stata minacciata – come altri – da una vera e propria setta di nome Pila che dà la caccia alle persone omosessuali. Lo scorso 21 luglio il corpo della 41enne è stato trovato tra i cespugli vicino casa sua, a San Pietroburgo, dilaniato da almeno otto ferite da taglio su viso e schiena. Di odio nei confronti delle persone LGBTQ ce n’è già abbastanza e abbastanza viene permesso in Russia, andare nella direzione del divieto dei matrimoni gay aggiungerebbe solo vergogna alla vergogna.