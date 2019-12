La prima stagione di The Mandalorian si è appena conclusa su Disney + convincendo all’unanimità pubblico e critica, ma a rubare la scena a tutti è stata la comparsa a sorpresa di Baby Yoda. La vera notizia è che il suo merchandise ufficiale è introvabile nei Disney Store e online, questo semplicemente perché ancora non è stato commercializzato. La Disney ha sempre sfruttato i nuovi film di Star Wars per vendere un grande quantitativo di gadget, come dimostra l’esplosione di BB-8, come mai per Baby Yoda non è andata così?

La spiegazione del CEO della Disney, Bob Iger vi sorprenderà perché la Casa di Topolino ha preferito sacrificare un giro d’affare da circa 3 milioni di dollari per la narrazione, come riporta CB:

“Non abbiamo detto a nessuno della presenza del personaggio nella serie. So che è stato detto molto circa la sua assenza per Natale perché tutti volevano comprare Baby Yoda, ma ancora non è in vendita. Questo perché se avessimo diffuso il design, sarebbe arrivato a centinaia e centinaia di persone, probabilmente in tutto il mondo, con un rischio di diffusione in anticipo e noi non volevamo qualcosa del genere. Il ritardo della commercializzazione è una cosa buona“.

Bob Iger, poi continua spiegando come la Disney metta sempre al primo posto il racconto:

“Non ha mai deciso di raccontare una storia solo perché può diventare un pupazzo o un giocattolo o un qualsiasi prodotto di consumo. Anche il casco di Darth Vader era un oggetto che è stato fatto per portare in vita il racconto in modi diversi ed è quello che stiamo continuando a fare. Così permettiamo alle persone che hanno apprezzato la storia — in particolare i bambini — di essere coinvolti diversamente nella storia”.

Baby Yoda, ecco quando arrivano peluche e Funko

La nuova stagione di The Mandalorian arriverà il prossimo autunno, mentre il peluche di Baby Yoda sarà in vendita a circa 25 dollari dal mese di marzo in tutti i Disney Store. Dovremo aspettare qualcosa in più invece per i Funko POP!, che sarà disponibile in due versioni: quella regular (12,99 dollari) e quella super-sized (29,99 dollari) con l’uscita programmata il 13 maggio 2020 per quello da 3,75 pollici e il 3 giugno 2020 per quello da 10.