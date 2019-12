L’ultimo episodio della saga di Star Wars: l’ascesa di Skywalker ha già diviso il pubblico. I “puristi” hanno riscontrato errori e lacune di trama, mentre altri fan hanno trovato il film una perfetta conclusione ad una delle saghe più seguite di sempre. Tutti però sono rimasti con un dubbio: qual era il segreto che Finn voleva rivelare a Rey? la risposta arriva proprio da J.J.Abrams.

Cosa voleva dire Finn a Rey ne “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”? lo svela JJ Abrams

—- ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER —-

In una delle scene di “Star Wars IX: L’ascesa di Skywalker” Rey e i suoi compagni di avventura sprofondano nelle sabbie mobili. Prima di sparire totalmente Finn grida a Rye che c’è una cosa che non le ha mai detto. Un tormentone che ritorna più volte durante il film che chiude la saga: glielo chiede persino Poe, ma Finn si rifiuta di parlarne con lui. Un indizio in realtà c’è nel film, ma emerge solo quando si ha la certezza della risposta. Insomma, una di quelle classiche situazioni in cui, dopo aver risolto il mistero, ci si dice “come ho fatto a non capirlo”.

Se questo ancora non basta a farvi accendere la lampadina, niente paura: J.J. Abrams pare abbia risposto alla domanda durante una una proiezione speciale dell’episodio.

Meglio frantumare subito le speranze dei più romantici: ciò che Finn voleva rivelare a Rey non era che l’amava. Lo ha detto lo stesso John Boyega su Twitter, quindi è una fonte abbastanza affidabile. Un terribile segreto? forse Finn era a conoscenza della vera origine della famiglia della giovane? Niente di tutto ciò.

Secondo una ragazza che era presente ad una proiezione speciale del film a cui ha partecipato anche il regista J.J.Abrams, la risposta è un’altra. La ragazza via twitter ha infatti scritto che il regista ha risposto alla domanda diretta: ciò che Finn voleva dire a Rey è che anche lui era sensibile alla Forza. In effetti, Finn lo confida a Jannah, alleata della resistenza ed ex soldato del Primo Ordine, da cui era stata rapita quando era solo una bambina- tanto che secondo alcuni fan, potrebbe essere la figlia di Lando Calrissian, ma questa è un’altra storia.

Insomma, nessun segreto oscuro o amore disperato, ma la conferma che la Forza si presenta a chiunque vi creda. Un tema che in effetti attraversa tutta la trama dell’episodio 9, dove la lotta tra bene e male, tra eredità di sangue e scelte personali si concretizzano nelle evoluzioni dei personaggi di Rey e Kylo Ren /Ben Solo. Si tratta comunque di un tweet di una fan, quindi l’interrogativo resta comunque in parte aperto – salvo prossime conferme ufficiali- insieme a molti altri. Scenari incompleti che fanno sperare ai fan che la saga in realtà, non si concluda qui.

