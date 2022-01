“Baby Shark Dance” è il video più visto di sempre su YouTube: 10 miliardi di visualizzazioni

Genitori, nonni e zii conoscono ormai per osmosi quel motivetto che fa «baby shark doo doo doo doo doo». Perché i bambini, soprattutto quelli più piccoli, sono innamorati di quella canzoncina nata proprio per loro e pubblicata per la prima volta cinque anni fa su Youtube. Musica e parole che sono diventate una vera propria ossessione, come evidenziato anche dal clamoroso record raggiunto nelle ultime ore dal video che ha raggiunto la bellezza dei 10 miliardi di visualizzazioni. Un numero che, dopo un record già ottenuto su Google nel 2019, issa la “Baby Shark Dance” in vetta alle clip più viste di sempre su Youtube.

Il filmato, nella sua edizione originale (anche se sono presenti anche le versioni remix o modificate, ma che non rientrano in questo computo totale), è stato pubblicato per la prima volta sulla piattaforma social dei video il 18 giugno del 2016 da PinkFong, un’azienda sudcoreana (che poi si è espansa con filiali in Cina e Stati Uniti) che produce contenuti educativi per bambini. Il loro mantra è quello di un’educazione attraverso l’intrattenimento e il loro core-business è rappresentato da canzoni (come la Baby Shark Dance, in tutte le sue declinazioni), giochi e applicazioni destinate ai più piccoli.

Nel 2019 aveva già strappato il suo primo record, sempre con Baby Shark, diventando il video più visto su Google. Ora, solamente attraverso Youtube, il nuovo primato: 10 miliardi di visualizzazioni.

Today we mark history with our special milestone! ‘Baby Shark Dance’ became the first video in history to hit on YouTube!

Share your Baby Shark Dance moments with us! #BabySharkDance #BabyShark #TheMostViewedVideo #YouTube #10billionviews pic.twitter.com/tbuCDeWdSh

— Pinkfong & Baby Shark (@Pinkfong) January 13, 2022