Gli avatar di Meta saranno disponibili anche su WhatsApp

Gli avatar, cioè i personaggi virtuali che rappresentano un utente già disponibili su Facebook e Instagram, di proprietà di Meta, saranno disponibili a breve anche su WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta. Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato in un post su Facebook che gli avatar potranno essere utilizzati come immagine del profilo o inviati come “adesivo”: ci saranno infatti 36 adesivi personalizzati «che rappresentano diverse azioni ed emozioni» tra cui scegliere. «Inviare un avatar è un modo veloce e divertente per condividere stati d’animo con amici e familiari. Può essere anche un modo per mostrarsi agli altri senza usare foto reali e avere maggiore privacy» ha scritto Meta in un comunicato pubblicato sul blog di WhatsApp.

Gli avatar di Meta saranno disponibili da oggi «per gli utenti di tutto il mondo», secondo quanto si legge nel comunicato di Meta.

Gli avatar su WhatsApp non sono una novità: i precedenti

Gli avatar sono stati già introdotti e utilizzati da prima che Meta li lanciasse su Instagram e Facebook. Apple, per esempio ha introdotto per la prima volta le sue Memoji nel 2018 con l’aggiornamento iOS 12. Le Memoji possono essere utilizzate su varie piattaforme di messaggistica e possono essere utilizzate anche come filtro durante una videochiamata su Face Time. Inizialmente si pensava che anche gli avatar di Meta, se introdotti su WhatsApp, avrebbero potuto svolgere la stessa funzione durante una videochiamata, ma per il momento con ci sono conferme a riguardo. La particolarità degli avatar di Apple è che possono essere animati in base all’espressione reale dell’utente. Gli avatar di Meta sono stati lanciati all’inizio di quest’anno e spesso sono stati criticati a causa della loro grafica, come è accaduto quando Mark Zuckerberg ha postato un suo “selfie”, cioè l’immagine del suo avatar, utilizzato nel videogioco di meta Horizon Worlds.