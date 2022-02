Arrivano gli avatar 3D su Facebook e Instagram

L’idea del metaverso passa anche dall’apparenza che regna sovrana sui social. Non in senso negativo, ma nella voglia di apparire sotto tutte le forme possibili messe a disposizione dalle varie piattaforme. Passo dopo passo, Meta sta cercando di immergersi e far immergere tutti gli utenti in questa nuova realtà virtuale. L’ultimo step, solo in ordine temporale, riguarda la possibilità di creare avatar 3D da utilizzare su Facebook, Messenger e Instagram. E l’annuncio arriva direttamente dal deus ex machina di Menlo Park.

Avatar che ogni utente potrà creare a sua immagine e somiglianza. Come già accade da tempo su un’altra piattaforma che fa parte del gruppo Meta: Whatsapp. Ma c’è una differenza dal punto di vista strutturale. Per tentare di coinvolgere ancor di più gli utenti, su Facebook e Instagram sarà possibile “editare” il proprio alter ego social con una serie di gadget che potranno rendere quell’immagine tridimensionale ancor più fedele “all’originale”. Perché oltre all’aspetto fisico, alcuni dettagli potranno rivelare – sempre sotto forma di Avatar – anche le passioni (per esempio quelle sportive) di ogni singolo utente.

Avatar 3D Facebook Instagram, come funzionano

Ed è questa la novità maggiore rispetto agli Avatar che abbiamo imparato a conoscere – come quelli su Whatsapp – nel corso degli ultimi mesi. Un passo in avanti per entrare sempre più nel metaverso, nel tentativo di “offrire” un distacco minore della realtà, aggiungendo dettagli “personali” che vanno oltre una mera foto profilo o una reaction “anonima” sulle varie piattaforme social. E l’ultima novità in cantiere a Menlo Park riguarda la “comunicazione” tra le varie applicazioni del gruppo Meta: la creazione di un Avatar 3D sarà sincronizzata con tutte le altre app che fanno parte del macro-universo che un tempo si chiamava Facebook. Questo vuol dire che quello stesso alter ego tridimensionale e personalizzato sarà utilizzabile ovunque.