Come si fa ad autopubblicare un libro su Amazon

Ci sono dei processi, tra cui l’autopubblicazione su Amazon, che permettono a chiunque di promuovere un proprio testo, con il vantaggio di attribuirgli il codice ISBN, ovvero il numero univoco che contraddistingue – anche a livello internazionale – una pubblicazione, garantendole la genuinità. Il processo di self-publishing può avvenire in diversi modi: il libro può essere stampato in un certo numero di copie e poi rivenduto su Amazon, oppure può essere reso pubblico nel formato e-book (attraverso KDP – Kindle Direct Publishing) e distribuito nelle principali vetrine del colosso dell’e-commerce nato, in origine, proprio per la vendita dei libri. Il caso del generale Roberto Vannacci ci ha dato modo di comprendere al meglio come funziona il processo di autopubblicazione.

Autopubblicazione su Amazon, come funziona e come si regolano i processi

Nel caso di un oggetto – attualmente, il libro di Vannacci è disponibile solo in formato cartaceo e non in formato e-book, almeno in base a quello che risulta dalla pagina di Amazon dedicata -, al codice ISBN si abbina anche il codice ASIN, quell’insieme di cifre e lettere che si genera automaticamente dal momento in cui un utente carica il proprio prodotto sulla piattaforma di e-commerce.

Nel caso di un file compatibile per gli e-book (e – nella fattispecie – per il Kindle di Amazon), il processo per la pubblicazione segue un iter abbastanza complesso. Gratuitamente, il libro può essere inserito nella piattaforma KDP. Quest’ultimo potrebbe anche essere disponibile in formato cartaceo, con la formula print-on-demand, che permette a un utente (con un sovrapprezzo) di acquistare il volume vero e proprio. Ovviamente, Amazon si trattiene le spese necessarie per la stampa del libro.

Amazon mette a disposizione un programma gratuito per creare e-book che si chiama Kindle Create e che, in pochi e intuitivi passaggi, permette a un file word di trasformarsi in qualcosa di più elaborato, con una impaginazione più adatta a ciò che abitualmente siamo portati a considerare “libro di lettura”. Il periodo tra il caricamento del testo e la sua pubblicazione da parte di Amazon (che, in questo modo, lo mette a disposizione del pubblico) è solitamente quantificabile in 48 ore se il servizio di moderazione dell’e-commerce non riscontra problemi. Amazon trattiene il 30% del prezzo di copertina sui libri in formato digitale e il 40% su quelli in formato cartaceo (e – per questo motivo – può consentire a chiunque di stampare un proprio libro).