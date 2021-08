No, non esiste un sito per ricevere 2.500 dollari se si segnalano persone non vaccinate

Il sito esiste ed è raggiungibile a tutti. Così come sono raggiungibili tutte le informazioni inserite sul portale. E sarebbe bastato dare un’occhiata al contenuto (nella sua interezza) della piattaforma online AURS (aursonline.com) per evitare di condividere screenshot e notizie false sui social, citando una presunta dittatura sanitaria a livello globale. Tutto è partito da un’idea satirica – di pessimo gusto – nata dalla mente dell’esponente del partito Repubblicano americano (e candidato alla poltrona di Governatore della California) David Alexander Bramante.

Come detto, il portale esiste. Nel messaggio che compare in homepage si legge: «Guadagna denaro extra! Segnala in modo anonimo online familiari, amici e vicini (FFN) non vaccinati. Ogni nome che invii ti dà la possibilità di vincere $ 2.500 nelle nostre lotterie mensili. L’AURS è un’agenzia non governativa. I nomi forniti saranno presentati alle autorità sanitarie locali della contea. Scopri di più sul nostro team nella sezione informazioni».

Aurs, il sito satirico per segnalare i non vaccinati

E cosa ci sarà mai scritto nella sezione “informazioni“? Bastava cliccare – cosa che chi ha condiviso la (non) notizia con proclami terroristici ha ben pensato di non fare (oppure l’ha fatto, ma ha preferito lanciare il sasso social lo stesso) – per capire esattamente come l’intero contenuto del sito (dal form per le segnalazioni alla partecipazione a questa presunta lotteria da 2.500 dollari) sia completamente falso.

Spot elettorali sfruttando la rabbia

E, infatti, si legge: «Dichiarazione di non responsabilità: l’AURS è una critica satirica del candidato politico David Alexander Bramante, in associazione con la sua campagna David Bramante per il Governatore 2021. David spera di sottolineare quanto la nostra società sia pericolosamente vicina all’esistenza di un’azienda come AURS e a un mondo in cui amici, familiari e vicini si denunciano a vicenda alle autorità. Gli ordini di emergenza e i mandati del governo devono finire, in particolare quelli che riguardano le vaccinazioni. David è l’unico candidato a non accettare donazioni per la sua candidatura come governatore della California». E, in fondo, c’è anche un invito a votare per lui. Insomma, nulla era vero anche se la gente (anche per pura pigrizia) ha deciso di condividere col mondo social questo sito che non ha nulla a che vedere con la realtà. Adesso sarebbe curioso sapere la gestione dei dati personali che il portale chiede di inserire.