Cos’è Audicomm, la nuova piattaforma per misurare la total audience dei giornali

Cambia il modo di rilevare l’audience dei giornali e, in generale, dei progetti che prevedono la pubblicazione di notizie, sia online, sia offline. Si è registrata, infatti, la nascita di Audicomm, la nuova piattaforma che – in maniera integrata – registrerà la total audience dei giornali, a partire da quelli della carta stampata, fino ad arrivare ai progetti solo online, passando per le testate che vengono pubblicate sia in edicola, sia su sito web.

Audicomm, cos’è e come funzionerà

Il nuovo progetto nasce semplicemente dalla fusione di due agenzie che, fino a questo momento, hanno avuto compiti separati: Audiweb e Audipress, infatti, saranno un’unica cosa. La fusione è stata ratificata nella giornata di ieri dalle rispettive presidenze di Ernesto Mauri e Marco Muraglia.

Stando a quanto si apprende, tuttavia, nel corso di tutto questo 2021 le rilevazioni sui siti di news e sui giornali avverranno in maniera tradizionale, come sono state effettuate fino a questo momento. Il perché sta nel tempo necessario alla nuova piattaforma di diventare operativa a tutti gli effetti secondo questo nuovo schema.

Una organizzazione così diversa, dunque, impone anche un confronto diretto con i principali istituti di ricerca, a cui verranno chieste delle proposte metodologiche per lo svolgimento della nuova indagine statistica. Le classifiche di Audiweb e Audipress continueranno, dunque, a essere proposte per tutto il corso dell’anno solare. Ma in seguito a questa fusione è stato trovato un metodo, molto più agile e più adatto ai tempi, per la misurazione statistica dell’audience dei giornali.