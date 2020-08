Attilio Fontana dice che se la Lombardia ha commesso errori è per colpa della mancata Autonomia

Se avesse avuto le mani libere, come la Lega chiede da anni, non ci sarebbe stato il disastro in Lombardia. Dopo aver ammesso alcuni errori – senza spiegare quali – nelle settimane precedenti, Attilio Fontana torna a suonare la carica. Intervenendo in collegamento al Meeting di Rimini, il Presidente della Lombardia trova il capro espiatorio sulle falle della gestione dell’emergenza sanitaria nella sua Regione: la mancata Autonomia.

«Se fossimo partiti con quella maggiore autonomia che chiediamo da tempo, si sarebbero potuti evitare degli errori nella gestione dell’emergenza Covid in Lombardia», ha detto Attilio Fontana in collegamento con il Meeting di Rimini. Insomma, quella mancata Autonomia – cavallo di battaglia della Lega, ma mai approvata anche quando è stata al governo con il Movimento 5 Stelle o con il Centrodestra di epoca berlusconiana – ha provocato una serie di falle a cui non è stato possibile porre rimedio. Sostiene il governatore.

Attilio Fontana dà la colpa alla mancata Autonomia

Un pensiero già espresso alla fine di giugno, ma oggi ribadito con maggiore veemenza. E ne spiega i motivi: «Se avessi potuto assumere medici e infermieri, e avevo le risorse economico per farlo, avremmo potuto dare delle risposte ancora migliori». Nessun accenno alle Rsa, una decisione presa in autonomia da parte della Lombardia. È pur vero che lo stesso è stato deciso anche da altre Regioni, ma quella scelta è stata nefasta soprattutto tra Milano e dintorni.

Il rapporto con il governo

Attilio Fontana chiosa ripercorrendo i rapporti con l’Esecutivo e i ministeri (in particolare quelli di Salute e dei Rapporti con le Regioni) durante la fase di emergenza: «Ci sono state delle tensioni ma erano di merito: non abbiamo avuto contrapposizioni di carattere ideologico». Quindi l’autonomia non serviva.

