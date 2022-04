Gli hacker hanno attaccato tre società tedesche di energia eolica spegnendo i sistemi di controllo remoto delle turbine

Attacco hacker a tre società tedesche di energia eolica dall’inizio della guerra russo-ucraina

Le tre società colpite dagli attacchi hacker hanno tutte sede in Germania. Ad aprile, è stata la Deutsche Windtechnik AG, specializzata nella manutenzione di turbine eoliche, ad essere violata. L’attacco ha costretto la società a registrare un’inattività dei sistemi di controllo remoto per circa 2.000 turbine eoliche in Germania per quasi un giorno dopo l’attacco, secondo quanto dichiarato dalla società stessa. Quest’ultima ha aggiunto di aver scoperto un incidente di sicurezza ancora prima, il 31 marzo, incidente che ha costretto la società a chiudere i propri sistemi informatici. L’attacco è stato rivendicato da Conti, gruppo di ransomware affiliato al governo russo di cui vi abbiamo già parlato tempo fa. Un’altra produttrice di turbine, Enercon GmbH, ha dichiarato che si è trattato di «danni collaterali» causati da un attacco ad una compagnia satellitare avvenuto a febbraio «quasi esattamente nello stesso momento in cui le truppe russe hanno invaso l’Ucraina». Questo attacco, però, anche se ha provocato danni «collaterali», è riuscito ad impedire il controllo remoto di 5.800 turbine eoliche dell’Enercon, anche se queste hanno continuato a funzionare in modalità automatica. Matthias Brandt, direttore di Deutsche Windtechnik, ha dichiarato che: «abbiamo bisogno di elevati standard di sicurezza IT» perché il settore in crescita delle energie rinnovabili rappresenta e rappresenterà un obiettivo sempre più succulento per gli hacker, aggiungendo che «la crisi in Russia e Ucraina ci mostra che le energie rinnovabili stanno sostituendo petrolio e gas in futuro».

L’attacco hacker non è casuale se si pensa che l’Unione Europea ha, da poco, iniziato a limitare le importazioni di gas russo dal momento che gli stati membri sono ricorsi ad energie alternative come quella nucleare o hanno deciso di investire di più sulle rinnovabili, dopo anni in cui si sono affidati al petrolio e al gas provenienti dalla Russia. La Germania, la maggiore economia europea, ha implementato il suo piano per raggiungere quasi il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035 e ha detto addio alle importazioni di petrolio e carbone dal paese invasore. In realtà, a fine marzo, un funzionario tedesco ha dichiarato che la Russia rappresentava il 40% delle importazioni di gas naturale della nazione, in discesa rispetto al 55% del mese prima, ma ancora al di sopra della media UE. I ricercatori di sicurezza informatica – che collaborano con Deutsche Windtechnik – stanno verificando se è possibile ricondurre l’attacco ransomware al malware Conti. Gli hacker, infatti, prendono di mira le organizzazioni che, secondo loro, stanno lavorando contro la Russia. Anche i servizi di pubblica utilità USA che forniscono energia alternativa all’Europa, infatti, sono stati colpiti.