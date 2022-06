Attacco hacker Palermo, con la rete ancora fuori gioco si utilizzano i fax

A qualche giorno dall'attacco hacker Palermo il Comune è ancora in tilt e i problemi proseguono sia per i cittadini che per i turisti

Attacco hacker Palermo: gli ultimi aggiornamenti dal comune della città siciliana evidenziano come la situazione sia ancora fuori controllo. Con le ZTL in tilt e la mancata consapevolezza sulla gravità delle conseguenze dell’attacco in termine di fuga di dati, attualmente per tenere la rete spenta è necessario lavorare inviando fax. Le attività del Comune risentono ancora in maniera massiccia per via della violazione subita e del fatto che i computer sono ancora tenuti spenti in via precauzionale così da proteggere quello che ancora si riesce a preservare.

Attacco hacker Palermo: a che punto siamo con il ripristino

Siamo al terzo giorno di blocco della attività con i computer di Palazzo delle Aquile spenti per evitare la diffusione del malware all’interno della rete mentre i tecnici dell’azienda che si occupa della gestione dei servizi IT del comune (Sipsi) sta lavorando per un ripristino totale dell’infrastruttura in sicurezza. Ancora oggi il sito del Comune di Palermo risulta offline, dopo l’incidente informatico che ha costretto il blocco delle attività per tre giorni. Come riporta il Giornale di Sicilia, comunque, attualmente sono disponibili per i cittadini i certificati di stato di famiglia, i certificati di nascita, i certificati di matrimonio così come i documenti di cambio domicilio e i certificati di residenza.

Attualmente le indagini della polizia postale in corso non hanno chiarito chi ci sia dietro l’attacco – seppure alcune fonti, Repubblica compresa, abbiano affermato che possa trattarsi di un’offensiva di Killnet -. Oltre al problema delle ZTL in tilt, i cittadini riportano anche l’impossibilità di registrare i pass di pagamento. Anche l’accesso alle prenotazione per l’utilizzo di impianti sportivi sono fuori uso e gli uffici devono necessariamente comunicare attraverso reti private o utilizzando i fax.

Alcuni cittadini, inoltre, sono stati mandati a casa con il Comune che non ha potuto provvedere alle loro esigenze offrendo i servizi richiesti e – come riporta Red Hot Cyber – anche i turisti stanno sperimentando problemi per la mancata possibilità di accedere e prenotare i servizi turistici online in particolare per quanto riguarda musei e Teatro Massimo.

C’è poi anche la questione elezioni – che sono ormai vicine – che portano la necessità del perfetto funzionamento dell’ufficio elettorale e del rilascio delle tessere per votare.