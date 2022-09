Attacco hacker Asl di Torino, dopo due settimane si procede ancora con il cartaceo

A dodici giorni dall’attacco hacker Asl di Torino i medici devono procedere ancora utilizzando cartelline cartacee. Il sistema digitale del pronto soccorso è stato messo fuori uso in data 26 agosto e, tutt’ora, non è stato ripristinato. Tutto ciò che era digital e a portata di touch non lo è più, col risultato che la consultazione di referti, i ricoveri, i laboratori – quasi ogni ambito, in sostanza – è stato colpito e chi ci lavora deve trovare un modo analogico di fare le cose.

LEGGI ANCHE >>> Attacco hacker ASL di Torino: quali servizi vengono mantenuti e quali sospesi?

Attacco hacker Asl Torino, risultati esami comunicati su foglietti

Quasi due settimane non sono bastate per sbloccare una situazione che, a quanto pare, vede i medici essersi adattati alle procedure analogiche. Col sistema di gestione dei ricoveri in funzione solo parzialmente e i laboratori che lavorano come come sempre ma che non possono inserire il frutto delle analisi digitalmente, la routine è cambiata non di poco.

I risultati non sono più documenti digitali caricabili e visualizzabili con un click ma diventano fogli di carta che devono viaggiare in tutto l’ospedale per arrivare a destinazione e finire trascritti nella cartella del paziente a cui fanno riferimento (creando, ovviamente, un viavai e un traffico che possono rallentare il lavoro di tutti).

Un altro esempio di ciò che è cambiato – come sottolinea un articolo di Repubblica dell’edizione cartacea di oggi – è che se prima le etichette venivano stampate in automatico da pc e attaccate alla provetta, ora occorre provvedere a mano. Se pure i dati finiscono su file Word compilati a mano, non essendoci dialogo tra i sistemi – ancora paralizzati per via dell’attacco informatico in corso – si procede come prima che esistessero computer connessi che comunicano tra loro.

La conseguenza diretta di tutto questo, ovviamente, è che anche le diagnosi vengono ritardate (se prima per l’emocromo era sufficiente un’ora e mezza, ora ci possono volere fino a tre o quattro ore).