Ascolti tv 8 ottobre: la fiction batte Checco Zalone

Ieri sera in tv Rai 1 ha trasmesso il quarto episodio della seconda stagione della fiction La strada di casa; dall’altra parte Mediaset ha schierato su Canale 5 la divertente pellicola con Checco Zalone protagonista Sole a catinelle e su Italia 1 il primo dei due appuntamenti settimanali con Le Iene Show. Nel martedì sera di questa settimana il massimo punteggio per quanto riguarda lo share è stato portato a casa da Rai 1 con La strada di casa 2. Vediamo, nel dettaglio, i dati ascolti tv 8 ottobre.

Ascolti tv 8 ottobre

Vediamo di seguito i dati ascolti tv 8 ottobre per i principali canali italiani:

Rai 1 – La strada di casa 2: la fiction Rai è arrivata al quarto episodio della seconda stagione; per questa puntata i telespettatori sono stati 4.162.000 pari a uno share del 18.3%. Nell’episodio di ieri sera Lorenzo ha seguito le tracce di Davide mentre Fausto e Gloria hanno avuto ragione preoccupandosi per Milena; la giovane è stata infatti coinvolta in un grave incidente stradale.

Rai 2 – Bangla: ieri sul secondo canale Rai è andato in onda un film del 2019 di un giovanissimo regista, Phaim Bhuiyan; la pellicola parla di integrazione con un linguaggio diverso dal solito. Nella sua opera prima Phaim Bhuiyan ha anche recitato come protagonista oltre ad esserne lo sceneggiatore. Il film ha collezionato uno share pari al 4.7% con 1.136.000 telespettatori.

Rai 3 – #Cartabianca: Bianca Berlinguer ci ha guidato, come sempre, attraverso una serie di approfondimenti. Le tematiche sono sempre riguardanti attualità e casi di cronaca al centro del dibattito italiano. Lo share del programma è stato del 5.5% con 1.151.000 telespettatori.

Rete 4 – Una vita: siamo arrivati all’episodio numero 106 della tredicesima stagione di una delle soap al canale numero 4 sul telecomando. Questo episodio ha interessato 1.127.000 telespettatori per uno share pari al 4.9%.

Canale 5 – Sole a catinelle: è tornato Checco Zalone in prima serata Canale 5. Stavolta abbiamo visto la sua irriverente commedia Sole a catinelle; il protagonista è un venditore di aspirapolveri che promette al figlio di portarlo in vacanza solo e soltanto se verrà promosso con buoni voti. Il primo canale Mediaset ha ottenuto il 12.2% di share con 2.787.000 telespettatori.

Italia 1 – Le Iene Show: il primo appuntamento settimanale con Le Iene è vaso a Italia 1 il 13.2% il share pari a 2.155.000 telespettatori. Abbiamo visto, come da copione, una serie di approfondimenti giornalistici affrontati in chiave satirica.

La 7 – Di Martedì: immancabile l’appuntamento con Giovanni Floris del martedì sera. Tra approfondimento di politica, economia e sociale il conduttore ha portato a casa il 7.5% di share con 1.595.000 telespettatori. Come ogni martedì abbiamo visto alternarsi in studio e in collegamento famosi giornalisti, esperti e politici.