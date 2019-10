Ieri sera in tv la sfida consueta tra le reti ammiraglie Rai e Mediaset si è tenuta su due diversi piani. Rai 1 ha optato per la trasmissione in replica della puntata La pista di sabbia de Il Commissario Montalbano. La prima serata di Canale 5 è stata invece dedicata alla quinta puntata del reality show Temptation Island Vip. Vediamo insieme i dati ascolti tv 7 ottobre.

Dati ascolti tv 7 ottobre

Ecco, rete per rete, i dati ascolti tv nella prima serata di ieri, 7 ottobre:

Rai 1 – Il Commissario Montalbano: l’episodio in replica di Montalbano ha permesso a Rai 1 di tenere incollati allo schermo 4.458.000 spettatori per uno share pari al 19.9%. Per la prima volta Montalbano è stato messo alla prova in un ambito inedito, quello delle corse dei cavalli.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: torna in tv lo show delle risate e della gioia per eccellenza. Al timone di questa edizione troviamo il marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino. La puntata di ieri di Stasera tutto è possibile ha ottenuto l’8,8% di share pari a 1.720.000 telespettatori.

Rai 3 – Presa diretta: il programma ci porta in giro per il paese raccontando la vita delle persone comuni, il loro quotidiano. Le narrazioni complete e articolate vengono affrontate in sette puntate. La puntata di presa diretta ha interessato 944.000 spettatori pari a uno share del 4,6%.

Rete 4 – Quarta repubblica: torna Nicola Porro con i temi legati a economia, politica e attualità del nostro tempo. Una serie di ospiti si alternano di volta in volta sul palco offrendo il loro punto di vista. L’episodio di ieri ha totalizzato 5,8% di share per 1.046.000 spettatori.

Canale 5 – Temptation Island – VIP: la versione VIP del programma 2019 è arrivata ormai alla sua quinta puntata. Questo viaggio nei sentimenti sta mettendo alla prova tutte le coppie, chi più chi meno, e appassiona gli italiani. Gli ascolti di ieri sono stati pari al 20,3% di share con 3.256.000 telespettatori.

Italia 1 – Rambo III: Rambo è tornato dopo l’avventura in Vietnam. Stavolta ci troviamo in Afghanistan e la missione è liberare un ufficiale prigioniero dei russi, che occupano il paese. Lo share è stato pari al 5,6% con 1.314.000 telespettatori.

La 7 – Grey’s Anatomy: La 7 ha trasmesso nella serata di ieri un episodio di Grey’s Anatomy collezionando una share pari al 2,6% con 570.000 telespettatori.