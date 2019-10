Il dramma di Sia: «Sono malata, devo fermarmi»

I suoi fan stavano attendendo il suo nuovo disco dopo due anni dall’ultimo pubblicato, ma un messaggio comparso sui social ha spento gli entusiasmi e ha accesso la preoccupazione. Sia, la famosa cantante australiana 44enne salita agli albori e nelle classifiche nel 2014 con la sua Chandelier, ha annunciato che dovrà prendersi una pausa dalle scene musicali perché malata. E non si parla di una sola patologia, ma di ben tre problemi di salute che non le permettono di potersi concentrare sul lavoro.

Come riporta BitchyF, la cantante australiana è alle prese con quotidiani dolori cronici, con una malattia neurologica, con la sindrome di Ehlers Danlos e anche con un tumore (fortunatamente benigno) alla ghiandola pituitaria (all’ipofisi).

Hey, I’m suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you’re not alone.

