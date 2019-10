Ascolti tv 27 ottobre: Imma Tataranni fa più del doppio di Benvenuti al Sud

Ieri sera in tv abbiamo visto la Rai e Mediaset sfidarsi per il primato degli ascolti con Imma Tataranni da un lato e la pellicola Benvenuti al Sud dall’altro. Tra i programmi di maggiore interesse e di stampo giornalistico abbiamo visto in prima serata Rai 2 Che tempo che fa e su Italia 1 Le Iene show. Di seguito gli ascolti tv per i programmi di ieri, 27 ottobre.

LEGGI ANCHE >>> I viaggi fantasma di Bussetti: tra i rimborsi anche la partecipazione al compleanno di Salvini

Ascolti tv 27 ottobre

Vediamo insieme i dati ascolti tv 27 ottobre con particolare attenzione ai principali canali italiani:

Rai 1 – Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Dalla parte degli ultimi: messa in onda su Rai 1 di un episodio della fiction con protagonista Imma Tataranni. In questa puntata Imma ha dovuto affrontare una serie di problematiche sia sul fronte lavorativo che su quello personale. La fiction ha portata a casa il 22.2% di share pari a 4.742.000 di telespettatori.

Rai 2 – Che tempo che fa: il talk show è composto da due momenti principali. In primo luogo l’intervista one-to-one di Fabio Fazio con l’ospite della serata; c’è poi una delle parti più attese del programma, il monologo di Luciana Littizzetto che legge in chiave ironica gli avvenimenti della settimana appena trascorsa. 1.812.000 telespettatori per il talk Rai con uno share pari al 7.4%.

Rai 3 – Aspettando il re: con Tom Hanks protagonista questa storia racconta di Alan Clay. L’uomo d’affari americano vede la sua vita andare letteralmente in pezzi: perde la casa, la moglie e la stima del padre, ritrovandosi anche con grossi problemi economici. Cosa escogiterà per risollevarsi? Il film ha tenuto incollati allo schermo 803.000 spettatori pari a uno share del 3.4%.

Rete 4 – Il segreto: tra le sopa opera più longeve e seguite della tv italiana, ieri sera Il segreto è stato visto da 1.078.000 persone per un totale del 4.4% di ascolti. Nell’episodio abbiamo visto Carlos rubare a Pepa, sua serva e sua amante, il figlio appena nato per darlo alla moglie, che lo ha perso durante il parto.

Canale 5 – Benvenuti al Sud: un milanese doc viene trasferito a lavorare al Sud, in provincia di Salerno. Dopo l’iniziale trauma il protagonista sembra abituarsi a tutto quello che di bello il sud ha da offrire. La pellicola che insegna con ironia a liberarsi dai pregiudizi ha interessato 2.039.000 telespettatori pari al 9% di share.

Italia 1 – Le Iene Show: il format Mediaset fatto di inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche ha collezionato il 10.6% di share pari a 1.712.000 telespettatori.

La 7 – Non è l’Arena: la 7 ha puntato sul format di approfondimento “figlio” di L’Arena, che andava in onda su Rai 1. Massimo Giletti propone di volta in volta approfondimenti e analisi sui fatti di cronaca inerenti la politica del momento. 1.031.000 di spettatori per L’Arena pari a uno share del 4.3%.