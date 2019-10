Ascolti tv 23 ottobre: oltre 3 milioni di spettatori per Brooklyn

Nella serata di ieri abbiamo visto la finale di Amici Celebrities su Canale 5 (vinta da Pamela Camassa) che si è scontrata con la messa in onda di un film candidato agli Oscar 2016, Brooklyn, trasmesso su Rai 1. Su Rai 3 il Chi l’ha visto?, lo storico format che cerca di risolvere casi irrisolti ritrovando persone scomparse. Chi ha totalizzato più ascolti? Tra talent show, film e programmi di approfondimento vediamo i dati ascolti tv 23 ottobre.

LEGGI ANCHE >>> Salvini voleva ‘condonare’ le tasse sulle sigarette elettroniche, l’attuale governo le alza

Dati ascolti tv 23 ottobre

Ecco i dati ascolti tv per la serata di ieri 23 ottobre:

Rai 1 – Brooklyn: il film candidato agli Oscar 2016 racconta la storia di Eilis, giovane irlandese che decide di andare a cercare fortuna a New York. Siamo negli anni Cinquanta, all’inseguimento del sogno americano. Per il film gli ascolti sono stati pari a 13.3% di share con 3.020.000 telespettatori.

Rai 2 – Rocco Schiavone – Fate il Vostro Gioco: in questo episodio vediamo il protagonista della fiction avere a che fare con le indagini del caso Favre nel Casinò di Saint Vincent. A seguire Rocco Schiavone sul secondo canale Rai sono stati 2.264.000 telespettatori pari al 9.4% di share.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: la trasmissione storica del servizio pubblico si occupa di casi irrisolti e di persone scomparse attraverso ricostruzioni video. Con puntata di ieri Rai 3 si portata a casa il 9.4% di share pari a 2.014.000 telespettatori.

Rete 4 – Fuori dal coro: il format di approfondimento di Rete 4 approfondisce questioni relative a cronaca e attualità politica del nostro paese tramite inchieste. Per puntata di ieri Rete 4 ha collezionato uno share pari al 4.8% con 950.000 telespettatori.

Canale 5 – Amici Celebrities: ieri sera Mediaset ha messo in onda la finale di questa prima edizione vip del programma. Dei 12 personaggi famosi che si sono scontrati alla fine a vincere è stata Pamela Camassa. La finale Amici Celebrities 23 ottobre ha ottenuto uno share pari al 15.8% con 2.629.000 telespettatori.

Italia 1 – Viaggio nell’isola misteriosa: il secondo canale Mediaset ha optato per la messa in onda di un film avventuroso. I protagonisti si ritrovano ad essere in quattro su un’isola deserta. Dovranno, insieme, fare i conti con quello che c’è in questo luogo misterioso. Gli ascolti per la pellicola sono stati pari al 7.1% per un totale di 1.744.000 telespettatori.

La 7 – Atlantide: la scelta di La7 è ricaduta su un programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori. Per questo format La 7 si portata a casa 479.000 spettatori pari a uno share del 2.6%.