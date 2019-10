Tanta politica e tanta attualità nella prima serata di ieri, martedì 22 ottobre, con Cartabianca, Le Iene e DiMartedì. Attesissima ospite della puntata: Ilaria Cucchi. Giovanni Floris ha intervistato la sorella di Stefano Cucchi a dieci anni dalla sua scomparsa e in vista della fatidica data del 14 novembre. Quel giorno, infatti, ci sarà la sentenza per i cinque carabinieri accusati del pestaggio che ha portato alla morte del 31enne romano una settimana dopo il suo arresto. Tre di loro, imputati di omicidio preterintenzionale. Saranno emesse le sentenze anche nei confronti dei medici dell’Ospedale Pertini di Roma che lo ebbero in cura. Sono invece stati assolti in via definitiva nel primo processo gli agenti della penitenziale. Spazio anche a programmi più leggeri. L’attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto sulla fiction di Rai Uno, che ha ottenuti gli ascolti tv più alti della serata.

Dati ascolti tv 22 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – La strada di casa: il penultimo episodio della fiction è stato visto da 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share.

Rai Due – Il Collegio: il reality catapulta dei ragazzi classe 2000 in un’epoca del tutto lontana e sconosciuta alla loro. Stavolta i venti ragazzi protagonisti se la dovranno cavare in un college del 1982, tra non poche restrizioni e ferree regole da rispettare. La puntata di ieri è stata vista da 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Rai Tre – Cartabianca: tra gli ospiti di Bianca Berlinguer anche Dario Franceschini, Mara Carfagna, Lucia Azzolina, Massimiliano Fedriga e Matteo Richetti. In studio anche i giornalisti Maurizio Belpietro e Andrea Scanzi e lo scrittore Mauro Corona. Il talk è stato seguito da 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

La 7 – DiMartedì: oltre a Ilaria Cucchi, in studio anche il magistrato Piercamillo Davigo, Carlo Cottarelli, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, Elsa Fornero, Carlo Calenda. Il programma ha registrato 1.226.000 spettatori con uno share del 5%.

Grazie a tutte e a tutti per essere stati stasera al nostro fianco. A dieci anni dalla morte di Stefano, lo abbiamo ricordato nei luoghi dove iniziò la fine della sua vita pic.twitter.com/leJWFHdsSb — Cucchi Onlus (@CucchiOnlus) October 22, 2019

Rete 4 – Una Vita: la soap opera, in onda dal 2015, ha segnato ieri sera il 5% di share, con un a.m. di 1.196.000 spettatori.

Canale 5 – Calcio – Champions League – Manchester City Vs Atalanta: l’Atalanta incassa un’altra sconfitta. All’Etihad Stadium la squadra guidata da Gasperini è crollata sotto i gol del Manchester City. I campioni d’Inghilterra si sono aggiudicati la vittoria con uno strepitoso 5-1. La partita è stata vista da 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Italia 1 – Le Iene: tra i tanti servizi e inchieste, continua il filone di Gaetano Pecoraro dedicato alla sanità. Dopo l’esplorazione di alcune eccellenze italiane, stavolta sono stati protagonisti ospedali da incubo, un viaggio tra strutture fatiscenti e servizi inefficienti. Il programma è stato visto da 1.897.000 spettatori (11.3% di share).