Ascolti tv 21 ottobre: Montalbano doppia Checco, bene anche Report sulla Lega

Ieri sera in tv Rai e Mediaset hanno trasmesso rispettivamente una fiction e un film. La televisione pubblica ha schierato una replica del Commissario Montalbano, che totalizza sempre ascolti buonissimi; Canale 5 ha risposto con una pellicola di Checco Zalone, Che bella giornata. Vediamo i dati ascolti tv relativi alla serata di ieri, 21 ottobre, per tutti i principali canali italiani.

Dati ascolti tv 21 ottobre

Di seguito i dati ascolti tv 21 ottobre relativi a tutti i programmi in prima serata.

Rai 1 – Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro: protagonisti del caso dell’episodio sono Caterina e Gregorio Palmisano, due anziani. Diventati fanatici religiosi, i due si barricano in casa sparando dai balconi e dalle finestre. Stavolta Montalbano ha a che fare con una situazione rischiosissima e deve lavorare con la tensione alle stelle. L’episodio ha totalizzato il 20.4% di share pari a 4.599.000 telespettatori.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: il comedy show condotto da Stefano De Martino vede come protagoniste le risate. Divertimento garantito per i 1.892.000 telespettatori che hanno scelto di sintonizzarsi su Rai 2. Lo share è stato pari al 9.4%.

Rai 3 – Report – La santa alleanza: lo speciale di report ha avuto come cardine i legami tra la Lega e la Russia. Grazie a documenti, interviste e materiale esclusivo abbiamo esplorato quello che è un ampio mosaico di cui questi rapporti sono solo una tessera. La puntata di report ha totalizzato il 9.1% di ascolti pari a 2.153.000 telespettatori.

Rete 4 – Quarta repubblica: il programma di approfondimento di Nicola Porro ha collezionato il 6.5% di share pari a 1.155.000 telespettatori. Insieme agli ospiti il conduttore discute di attualità, economia e politica.

Canale 5 – Che bella giornata: il film di Checco lo vede protagonista come impiegato nella security di una discoteca in Brianza. Il suo sogno è quello di fare il carabiniere. Il colloquio, però, va male. Tramite la raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano Checco si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza al Duomo di Milano. Qui conosce Farah, giovane araba che si finge una studentessa e che sta preparando un attentato. Gli ascolti sono stati pari all’11% con 2.443.000 telespettatori.

Italia 1 – Mission Impossible – Protocollo Fantasma: il secondo canale Mediaset ha trasmesso la quarta puntata della saga Mission Impossible con Tom Cruise. In questo film vediamo Ethan Hunt e la sua agenzia accusati dell’attentato al Cremlino. Tocca al protagonista fare di tutto per provare la loro innocenza. Il film è stato visto da 1.353.000 italiani con uno share pari al 6.3%.

La 7 – Grey’s Anatomy: La 7 ha trasmesso una puntata di Grey’s Anatomy. Le storie dei tirocinanti del Seattle Grace Hospital hanno interessato 584.000 italiani per uno share pari al 2.5%.